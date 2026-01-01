En Culiacán, se atienden en promedio 35 baches diarios, asegura Secretaria de Obras

CULIACÁN._ Durante 2025, el Ayuntamiento de Culiacán atendió alrededor de 12 mil 900 baches en distintas zonas de la ciudad, lo que equivale a un promedio de 35 reparaciones diarias, informó la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, María del Carmen Morales.

Indicó que los trabajos de bacheo se realizaron en casi mil 400 calles del municipio, mediante la operación continua de entre seis y siete cuadrillas integradas por personal del propio Ayuntamiento.

Detalló que diariamente se utilizaron entre 14 y 16 metros cúbicos de material para atender los daños en la carpeta asfáltica, como parte de un programa permanente que se mantiene activo durante todo el año.

“Las cuadrillas de bacheo no dejan, no paran, esas de ininterrumpidamente han estado trabajando”, aseguró.

La funcionaria explicó que el bacheo no cuenta con un presupuesto específico, ya que se ejecuta con recursos humanos y maquinaria municipal, por lo que el gasto se concentra principalmente en la adquisición de materiales.

Añadió que, aunque el volumen de reparaciones es alto, la atención depende en gran medida de los reportes ciudadanos, ya que muchos baches no son detectados de inmediato si no se notifican de manera formal.

“Es muy importante que sus ciudadanos reporten los baches. Nosotros en el número de WhatsApp pueden estarlos reportando para los nosotros incluirlos en el programa, porque si no en muchas ocasiones pues no nos damos cuenta en dónde hay, entonces el ciudadano pasa y ve el bache y lo ve y lo ve, pero nadie lo reporta entonces pues no podemos llegar a lo que no sabemos”, señaló.

Para 2026, indicó, el mantenimiento de vialidades seguirá siendo una prioridad, de manera paralela a los compromisos de pavimentación anunciados por el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.