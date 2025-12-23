$!En Culiacán, Tesorería cerrará cajas este 24 y 25 de diciembre

El Ayuntamiento de Culiacán informa a la ciudadanía que, con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad, las cajas de la Tesorería Municipal permanecerán cerradas este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, por lo que no habrá atención presencial para el pago de contribuciones durante esos días.

Sin embargo, se recordó que los descuentos de fin de año estarán vigentes hasta el próximo 30 de diciembre, por lo que se invita a las y los contribuyentes a aprovechar los últimos días del año para ponerse al corriente y beneficiarse de estas facilidades.

Entre los beneficios destacan el 100 por ciento de descuento en multas y recargos, así como el 60 por ciento en multas de tránsito y municipales, aplicables en conceptos como impuesto predial, ISAI, mercados, vía pública, estacionamientos e Inmuvi.