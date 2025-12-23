$!En Culiacán, Tesorería cerrará cajas este 24 y 25 de diciembre

El Ayuntamiento de Culiacán informa a la ciudadanía que, con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad, las cajas de la Tesorería Municipal permanecerán cerradas este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, por lo que no habrá atención presencial para el pago de contribuciones durante esos días.
Sin embargo, se recordó que los descuentos de fin de año estarán vigentes hasta el próximo 30 de diciembre, por lo que se invita a las y los contribuyentes a aprovechar los últimos días del año para ponerse al corriente y beneficiarse de estas facilidades.
Entre los beneficios destacan el 100 por ciento de descuento en multas y recargos, así como el 60 por ciento en multas de tránsito y municipales, aplicables en conceptos como impuesto predial, ISAI, mercados, vía pública, estacionamientos e Inmuvi.
La Tesorería Municipal señaló que los pagos pueden realizarse en las cajas del Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 8:00 horas a 15:00 horas, así como en línea a través del portal oficial www.culiacan.gob.mx, opción disponible las 24 horas.
El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a no dejar pasar esta oportunidad y cerrar el año regularizando su situación, aprovechando los beneficios vigentes hasta el 30 de diciembre.