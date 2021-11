Nancy Valenzuela, enfermera en el hospital, señaló que el Secretario de Salud estatal, Héctor Melesio Cuén Ojeda, acudió a entregarles un documento de compromiso de basificación que iniciaría a principios del 2022, pero no cuenta con las características que los trabajadores solicitaron.

“Hay compañeros que están de acuerdo de darles la oportunidad de esperar hasta en enero, pero ¿con cuántas? No hay nada por escrito”, expuso la enfermera.

Tras la entrega de dicho documento que consiste en un texto firmado al pie por Cuén Ojeda e impreso en una hoja membretada, los trabajadores valorarán si continuarán o no con el plantón afuera del Hospital de la Mujer y el bloqueo del bulevar Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, informó Valenzuela.

“Él verbalmente dice que el 1 de enero, pero aquí no está plasmado que el día 1, como se puede sobreentender que puede ser cualquier día”, agregó.

SECRETARÍA SALUD CONFIRMA FIRMA DE COMPROMISO

Este martes, la Secretaría de Salud estatal emitió un boletín en el que confirmó que el titular de la dependencia, Héctor Melesio Cuén Ojeda, acudió a la manifestación en el Hospital de la Mujer para firmar un compromiso de basificación de trabajadores de salud que laboran por contrato, a inicios del 2022.

“Y aquí estamos de nueva cuenta, regresando para decirles a ustedes que estamos en la mejor disposición, el señor Gobernador el día de ayer fue muy claro al respecto, volvió a reiterar que viene un recurso federal para Sinaloa para la basificación, no puede decir en este momento cuánto, no puede decir el número de plazas que se van a basificar, pero hizo un compromiso donde no únicamente se va a utilizar dinero federalizado, sino que va a ser dinero propio de aquí del estado”, dijo Cuén Ojeda.