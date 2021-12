$!En Culiacán, vecinos de Cumbres del Sur viven a oscuras... pero sí pagan predial y otros servicios

Un grupo de vecinos del fraccionamiento Cumbres del Sur denunció que el Ayuntamiento de Culiacán no instaló lámparas LED para el alumbrado público de la zona, con la justificación de que la inmobiliaria no ha entregado el desarrollo a la Comuna.

Por eso, los vecinos requieren que la Dirección de Desarrollo Urbano del gobierno local exija la entrega del fraccionamiento, pues ellos sí han pagado por predial y otros servicios.

“El Ayuntamiento de Culiacán no quiere hacerse cargo de ninguna lámpara, puesto que el fraccionamiento Cumbres del Sur no está entregado al municipio”, dijo una de las vecinas que prefirió no hacer público su nombre, “y ha permitido seguir construyendo y construyendo”.