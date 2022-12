$!En el Centro de Culiacán, una tienda atestigua el paso de la historia

“Una pieza, yo considero que para poder catalogarla como una antigüedad, pues tiene que tener arriba de unos 60 o 70 años. De no serlo así pues son cosas que las podemos llamar como vintage”, explica Enrique Guadiana Urías.

“Yo nazco viendo antigüedades, en la casa de mis abuelos, en el negocio que mi padre tenía que, ahí nacimos, ahí nos criamos y viendo aparatos, pues muy antiguos y siempre me llamaron mucho la atención”, recuerda el coleccionista y comerciante.

“Pero es cuando yo ya tengo una edad, que yo ya me independizo y ya empiezo a trabajar, empiezo a ganar mi propio dinero, es donde ya empiezo yo a comprar, pero no con la intención de vender, sino coleccionar antigüedades”.

“Nunca me imaginé yo que iba a terminar este dedicándome a eso”, admite.

“Me costó mucho mucho trabajo desprenderme de las cosas, pues cada cosa que yo tenía la tenía porque eran cosas que a mí en lo personal me llenaban, me gustaban. Estás aprendiendo a soltar las cosas, las tienes, las disfrutas un tiempo, y pues una semana otras llegan y las disfrutas un momento y así”, comparte.

Señala que uno de los elementos que más disfruta de su profesión es adquirir conocimientos nuevos para compartir con las personas que se encuentra en su tienda.

“Es otra de las cosas buenas que me ha dejado este negocio, es de que he aprendido muchas cosas que desconocía, que yo no sabía, pero como todo van pasando los años y posee la la experiencia que vas adquiriendo verdad de cada, pues de cada cosa que te guste y que te llame la atención”, dice.