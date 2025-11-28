En el Día del Ganadero, la UGRS anuncia apoyos históricos para fortalecer la compra de sementales en Sinaloa

• Se confirman estímulos estatales de hasta 20 mil pesos para la adquisición de sementales bovinos y 10 mil pesos para ovinos y caprinos.

En el marco de la celebración del Día del Ganadero, la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS) anunció apoyos económicos directos del Gobierno del Estado de Sinaloa para fortalecer la adquisición de sementales y elevar la productividad del sector.

El presidente de la UGRS, Lic. José Alfredo Sáinz Aispuro, informó que se otorgarán 20 mil pesos para la compra de cualquier semental bovino adquirido dentro de las instalaciones de la Expo Ganadera, así como 10 mil pesos para la compra de ganado ovino y caprino.

El anuncio se realizó ante la presencia de cientos de productores provenientes de los 20 municipios y en una ceremonia de conmemoración por el Día del Ganadero que reunió a autoridades estatales, municipales y representantes de organismos pecuarios.

Durante su mensaje, Sáinz Aispuro habló desde la cercanía y la identidad que comparte con el gremio ganadero.

“Hoy los felicito con el corazón en la mano, porque son ustedes quienes día tras día están al pendiente de su ganado. Somos un sector noble y muy unido, y quiero decirles que no están solos”, expresó al inicio de su intervención.

El presidente de la UGRS reiteró que la organización mantendrá una política permanente de gestión para conseguir mejores condiciones para los productores.

“Me enorgullece ser su representante y siempre estaré de la mano con ustedes, gestionando ante las tres instancias de gobierno para buscar mejores apoyos y alternativas que nos permitan enfrentar la problemática del sector”, afirmó.

Sobre los apoyos anunciados, Sáinz Aispuro subrayó la importancia de aprovecharlos para fortalecer los hatos ganaderos del estado.

“Agradeciendo el respaldo del Gobierno del Estado, hoy contamos con un apoyo de 20 mil pesos para la compra de cualquier semental bovino dentro de estas instalaciones, y con un apoyo de 10 mil pesos para la compra de ganado ovino y caprino”, puntualizó.

Como parte del festejo, anunció la rifa de cuatro vaquillas de registro, dos ovinos, dos caprinos y más de 300 artículos para los asistentes.

Al cierre de su intervención, destacó el espíritu festivo y la importancia de reconocer a quienes sostienen la actividad pecuaria del estado.

En representación del gobernador Rubén Rocha Moya, el secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del estado de Sinaloa, Ing. Ismael Bello Esquivel, reiteró el respaldo del Gobierno del Estado a los más de 25 mil ganaderos de Sinaloa.

“Es un honor estar con los hombres y mujeres que hacen de esta actividad la identidad de nuestros pueblos. La unidad del sector, junto con el apoyo del gobernador, nos permitirá salir adelante ante cualquier adversidad”, expresó.

El funcionario subrayó la resiliencia del sector y el esfuerzo detrás de cada producto pecuario.

“Cada becerro, cada kilo de carne y cada huevo que se produce representa horas y días de esfuerzo. El sector ganadero no tiene descanso y, aun así, sigue de pie con resiliencia.”, dijo.

Añadió que Sinaloa mantiene su estatus libre de gusano barrenador y que existe la instrucción de reforzar la vigilancia sanitaria para proteger la ganadería estatal.

“Los ganaderos son una prioridad para este gobierno. Debemos cuidar la sanidad porque es clave para nuestra productividad”, afirmó.

A la ceremonia asistieron autoridades estatales, municipales y representantes de organismos pecuarios, entre ellos: Lic. Ismael Bello Esquivel, Secretario de Ganadería y Agricultura; Ing. Alfredo Valdez Zazueta, Subsecretario de Ganadería; Ing. Ramón Gallegos, Subsecretario de Agricultura; Ing. Carlos Zazueta Zataráin, Secretario General de la UGRS; Ing. Roel García Heredia, Representante de SENASICA; Ing. Jesús Vega Acuña, Representante de la SADER en Sinaloa; y Ing. Hugo Sandoval López, Presidente del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria.

La celebración concluyó con un ambiente de convivencia, reafirmando el compromiso de la UGRS de seguir impulsando mejores condiciones para los productores pecuarios y fortalecer la coordinación con el Gobierno del Estado.