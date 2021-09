$!En el Hospital Pediátrico no hay ni jeringas, denuncian madres de familia

Con su hijo hospitalizado desde hace 15 días y acampando a las afueras del Hospital Pediátrico en día y noche, Guadalupe Zazueta denuncia que ha gastado alrededor de 30 mil pesos, pues en el nosocomio infantil, expuso, no hay jeringas ni paracetamol, por lo que espera que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le escuche y resuelva el desabastecimiento.

“Son 10 agujas y 10 jeringas que piden diario, no hay nada, yo tengo 15 días apenas con mi niño, llevo gastados más de 30 mil pesos ¿por qué? porque no hay nada”, manifestó, la necesidad de apoyo, agregó, es también porque al ser originaria de la Sindicatura de Eldorado, no le es fácil estar en la ciudad de Culiacán.

“Mi niño tienes una malformación del intestino, le reconstruyeron el intestino, ahorita está en recuperación, una cirugía bastante fuerte como le digo que ahorita en recuperación he gastado más de 30 mil pesos imagínese”, reiteró.