Con un llamado a promover la igualdad, prevenir las violencias y fortalecer una comunicación con perspectiva de género, se realizó la mesa redonda “Medios de comunicación: observatorios para la igualdad y la no violencia”, como parte del I Seminario Internacional y II Nacional de Derechos Humanos y Estudios de Género, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en el marco de los 16 Días de Activismo.

En el encuentro participaron especialistas en el ámbito: el doctor José Carlos Aceves Tamayo, director general de Comunicación Social de la UAS; la doctora Alma Luz Bernal, responsable del Programa Institucional Cultura de Paz desde los Derechos Humanos de la Unidad de Bienestar Universitario, y la doctora Martha Patricia Castro López, directora de la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación (UACC), quienes abordaron el tema desde la comunicación, los derechos humanos y la formación académica, bajo la moderación de la doctora Mariela Guerrero Amarillas.

Desde su experiencia, la doctora Alma Luz Bernal subrayó la importancia de promover la convivencia desde el respeto y los derechos humanos a través del eje Paz Feminista, Igualdad Sustantiva y No Violencia, mediante proyectos dirigidos a la comunidad universitaria, al referirse a cómo llevar la cultura de paz a las acciones cotidianas.

“Simple y sencillamente en la base de los derechos humanos, que son formas de vida. Yo no violento para que no me violenten, así de sencillo”, declaró. También llamó a las y los jóvenes a reflexionar sobre aquellas conductas que, aunque pueden considerarse cotidianas o incluso motivo de risa, pueden causar daño y convertirse en expresiones de violencia.

En tanto, la doctora Martha Patricia Castro López resaltó la importancia de incorporar transversalmente los derechos humanos, la cultura de paz y la prevención de la discriminación en la formación de futuros periodistas, comunicadores y relacionistas públicos. Explicó que desde la Unidad Académica se trabaja en contenidos temáticos que permitan al alumnado reconocer las distintas expresiones de violencia, discriminación y estereotipos de género, y comprender su relación con la construcción de una cultura de paz.

Por su parte, el doctor Aceves Tamayo destacó el papel de la comunicación en la transformación de la cultura universitaria y en la construcción de una sociedad más igualitaria, al señalar que comunicar implica generar diálogo y transmitir ideas que contribuyan a este propósito.

“La comunicación no solamente es hablar o informar. Aquí se trata de poder buscar todos los elementos, todas las herramientas para poder conversar y poder transmitir una idea correcta”, enfatizó.

Asimismo, resaltó que la perspectiva de género y la igualdad sustantiva deben formar parte de una política transversal y permanente en la Universidad, que involucre a estudiantes, docentes, trabajadores, directivos y funcionarios, más allá de campañas o fechas conmemorativas.

“Tiene que ser una política constante, 365 días en todas las decisiones que se tomen como Universidad”, refirió.

Como parte de esta labor, señaló que estudiantes participan en el monitoreo de medios a través del observatorio, donde analizan textos, imágenes, lenguaje, representación de mujeres y hombres, estereotipos y paridad de género, con el propósito de identificar prácticas que reproduzcan desigualdades y promover contenidos más incluyentes.