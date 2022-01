En el primer día de cobro del impuesto predial en el Ayuntamiento de Culiacán se registró buena afluencia

Cientos de contribuyentes se dieron cita en el Ayuntamiento de Culiacán en el primer día del pago del impuesto predial para cumplir con este deber ciudadano.

En un sondeo realizado por Noroeste algunos ciudadanos comentaron que no sintieron el aumento en el impuesto, y para evitar recargos realizan el pago desde hoy, aprovechando lo que les queda del aguinaldo.

“Igual pague, no me subió mucho, fue muy poquito (el aumento) casi igual al año pasado (...) yo nunca me atraso, no me gusta atrasarme porque luego le cobran más a uno”, dijo Armando Peña.

“La verdad no me acuerdo cuanto pague el año pasado pero si se me hizo mucho (...) yo creo que todos estamos aquí porque es el dinero que nos quedó del aguinaldo, por eso se hace esta cola, porque todos queremos aprovechar antes de que se nos acabe el dinero”, dijo Juan Ramón.

El Ayuntamiento ofrece distintos descuentos que van desde el 10 hasta el 80 por ciento, esto según la cantidad que se adeuda.

Jubilados, pensionados y discapacitados reciben el 80 por ciento de descuento en el pago mostrando la identificación oficial del INE con copia, la credencial de jubilado o pensionado en original y copia, talón de cheque vigente o informe de pagos IMSS, comprobante de domicilio, CURP y carta y credencial de discapacitado en caso de serlo.

Por habitar reciben un 50 por ciento de descuento al mostrar la identificación oficial del INE con una copia, comprobante de domicilio, CURP y copia de acta de matrimonio en caso de ser cónyuge.

De manera adicional se otorga un 10 por ciento de descuento por pronto pago durante los meses de enero y febrero.

Los pagos podrán realizarse hasta el 28 de febrero en las oficinas del Ayuntamiento en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.