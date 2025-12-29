En enero abrirán convocatoria para contratar más policías en Culiacán, dice Alcalde

A partir de enero de 2026, se abrirá una nueva convocatoria para contratar más policías municipales para Culiacán, con el objetivo de atender el déficit de elementos que enfrenta la corporación, informó el presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendívil.

El primer edil detalló que la convocatoria será abierta y permanente durante todo el año y forma parte de una estrategia para fortalecer la Policía Municipal, principalmente en tareas de proximidad social y prevención del delito.

Señaló que la meta inicial es incorporar hasta 400 nuevos policías como primera etapa de un plan de mediano plazo, con el que se busca avanzar hacia el estándar recomendado de mil 800 policías por cada millón de habitantes.

“A partir del 2 de enero vamos a abrir una convocatoria abierta y permanente durante todo el año para incorporar a los 400 nuevos policías que nos hemos propuesto y que tenemos como meta para fortalecer la proximidad y la prevención del trabajo que hace todos los días la policía Municipal, proyectando y teniendo una visión clara de que haciéndonos falta otros 400 policías para llegar a esos 1800 por cada millón de habitantes que es la norma que nos pide la ONU o nos sugiere para el 2027”, apuntó.

El alcalde indicó que, una vez realizados los ajustes presupuestales correspondientes, el gobierno municipal prevé una segunda etapa de contratación para sumar otros 400 elementos, rumbo a 2027, a fin de reducir de manera más significativa el rezago en el estado de fuerza.

Añadió que el fortalecimiento de la corporación se complementará con un sistema de videovigilancia en cruceros y zonas estratégicas del centro urbano, así como la instalación de botones de auxilio conectados a los centros de monitoreo de las corporaciones de seguridad.

“Ese es el proyecto, vamos a hacer un proyecto de un ecosistema de seguridad en la zona Centro, atendiendo también estas prioridades y estas necesidades de estos momentos, todo un sistema de videovigilancia conectado a todos los centros de monitoreo y de reacción que tenemos de manera institucional por todas las fuerzas de seguridad que tenemos en este momento aquí en el estado y en Culiacán van a ser videovigilancia de 360 grados todos los cruces, pero también para cuando algo suceda que cualquier persona tenga la posibilidad de accionar un botón de auxilio y ahí hacer su reporte o con la misma alarma”, señaló.