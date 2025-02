En evento público, Morena Sinaloa respalda a Gobernador y destaca día con cero homicidios

Durante un evento público, la estructura de Morena Sinaloa respaldó al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, frente a la crisis de violencia en el estado.

La dirigente estatal del partido, Merary Villegas Sánchez, destacó que los resultados en la estrategia de seguridad se pueden observar en la tendencia a la baja de homicidios dolosos que reportan las cifras oficiales y días con cero homicidios.

“Desde este espacio, quiero aprovechar la oportunidad de expresar como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sinaloa todo el respaldo a nuestro Gobernador Rubén Rocha Moya”, manifestó.

“Con esfuerzo y determinación trabaja incansablemente por el bienestar de Sinaloa en estrecha coordinación con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, es el trabajo arduo de todos los días estar tomando decisiones en la estrategia de seguridad ya empieza a dar resultados, este es el tercer mes que cerramos con una baja en homicidios dolosos y esperamos que siga esta tendencia. Desde aquí decirle a nuestro Gobernador y a nuestra Presidenta, desde Morena Sinaloa no están solos”, compartió.

De acuerdo con el reporte diario de la Fiscalía de Sinaloa, el sábado 15 de febrero no se registraron homicidios dolosos en Sinaloa, el cual sería el segundo día no consecutivo en el que no se registran personas asesinadas.

Este sábado sí registró una denuncia en Culiacán por privación de la libertad de una persona y cuatro denuncias de robo de vehículos en la zona centro del estado.

Desde hace más de cinco meses en Sinaloa, la crisis de violencia ha dejado 849 homicidios dolosos, 969 personas privadas de la libertad y 3 mil 077 vehículos robados.