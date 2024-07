Víctor Johbany salió la noche del 4 de julio de su hogar en el sector Nueva Galicia, en Culiacán, y ya no regresó. Desde entonces su familia le busca, y se ha manifestado contra las gestiones realizadas por la Fiscalía del Estado pues no se han mostrado avances para su localización.

La mamá de Víctor Johbany, la señora Lorena Mélendrez, ofreció un posicionamiento público, con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, en el que pidió la pronta aparición de su hijo.

“No sé nada de mi hijo, por favor que alguien me dé una señal, yo quiero saber que está bien. Ya es mucho, allá en Fiscalía puras mentiras porque no se está trabajando como debe de ser, si ellos trabajaran como debe de ser ya se supiera algo de mi hijo, sin embargo, ellos tuvieron el teléfono, lo rastrearon, ellos tenían la última llamada, ¿por qué no checaron en qué lugar o dónde? algo que me digan, si está vivo o si está muerto”, pidió.

“Yo lo que quiero saber es si él está bien, les pido, por favor, que me ayuden”.