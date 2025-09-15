En funeral de maestra Jesamel, Secretaria de Educación promete seguridad a comunidades educativas

Al asistir al funeral de la maestra Jesamel, la Secretaria de Educación en Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, se comprometió a tomar acciones para la seguridad de las comunidades educativas.

”Seguiremos impulsando todas las acciones que garanticen los entornos escolares seguros y de quienes son el corazón de nuestra educación: nuestras maestras y maestros”, dijo.

La maestra Jesamel murió asesinada en Nuevo Altata el pasado sábado.

El asesinato de la docente ocurrió cuando el carro en el que circulaba con sus hijas y esposo fue baleado.

El hecho ocurre en medio de una crisis de seguridad que ha cobrado más de 2 mil vidas.