$!En guerra interna del Cártel de Sinaloa han muerto al menos 15 militares, reporta Defensa

De los 12 eventos documentados, 9 ocurrieron en el municipio de Culiacán, uno en Eldorado, uno en Badiraguato y uno en Escuinapa, según el desglose incluido en el informe de la Defensa.

El documento oficial, validado por el Centro Federal de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General de la República, señala que entre el 9 de septiembre de 2024 y hasta el 10 de noviembre de 2025 se registraron 12 agresiones armadas contra personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con un saldo total de 15 militares fallecidos.

Desde el 9 de septiembre de 2024, fecha que marca el inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, 15 elementos del Ejército Mexicano han muerto en el estado como consecuencia de agresiones directas, de acuerdo con un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El registro cronológico indica que:

El 9 y 16 de septiembre de 2024 se reportaron agresiones en Culiacán, con un militar fallecido en cada caso; el 27 de septiembre y el 20 de octubre de 2024, también en Culiacán, se registraron dos eventos que dejaron tres militares muertos.

El 30 de enero de 2025, en Culiacán, murió un elemento; el 8 de febrero de 2025, nuevamente en Culiacán, se reportó otro fallecimiento; el 17 de febrero de 2025, en El Dorado, murió un militar.

El 18 y 19 de mayo de 2025, en Badiraguato y Sinaloa municipio, se registraron dos agresiones con un saldo de tres militares fallecidos; el 19 de agosto de 2025, en Culiacán, se reportó un militar muerto.

El 14 de octubre de 2025, en Escuinapa, falleció un elemento y el 16 de octubre de 2025, en Culiacán, murió otro militar.

El inicio de este conteo coincide con la escalada de violencia que se detonó tras la fractura interna del Cártel de Sinaloa, derivada de la captura en julio de 2024 de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien posteriormente admitió ante autoridades estadounidenses su participación en el secuestro del fundador del grupo criminal.

A partir de esa ruptura, el 9 de septiembre de 2024 se desató una crisis de seguridad en la entidad marcada por enfrentamientos entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, la cual ha provocado un repunte sostenido de la violencia.

Desde esa fecha, se han registrado 2 mil 568 homicidios dolosos en Sinaloa, además de un impacto directo en corporaciones de seguridad.

La Defensa aclaró que los datos proporcionados corresponden únicamente a agresiones directas contra personal militar.

* Esta información Noroeste la solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.