$!En Imala, ‘queremos recuperarnos’, dicen comerciantes

Algunos puestos permanecían cerrados, mientras otros comenzaban a instalarse con la expectativa de que la afluencia aumente conforme avance el día.

A las 10:40 horas de este sábado, el movimiento aún era moderado.

“Queremos recuperarnos”, compartió una vendedora de la plazuela de la sindicatura de Imala, donde comerciantes comienzan a ver una mejoría en sus ventas durante este Sábado de Gloria, luego de un 2025 complicado por la situación de violencia.

Para ella, esta temporada representa una oportunidad para salir adelante.

Recordó que en 2025 la situación fue crítica, con muy poca afluencia de visitantes, lo que derivó en pérdidas económicas importantes.

“Yo perdí todo mi material: todos los cocos, todo la inversión”, dijo al referirse al Sábado de Gloria del año pasado.

En esta ocasión, explicó, ha comenzado a recuperar parte de su inversión.

El domingo anterior logró ventas cercanas a los 10 mil pesos, lo que le permitió aliviar un poco la situación.

Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto. Señaló que algunos comerciantes no abrieron este día, lo que también influye en el ambiente de la plazuela.

“Está difícil, pero hay que darle para adelante”, expresó.

“Queremos recuperarnos”, resaltó.

Por su parte, Brianda, también comerciante del lugar, coincidió en que hay una recuperación respecto al año pasado, cuando las ventas cayeron hasta en un 90 por ciento.

“Fue demasiado. De los 15 puestos que somos, el año pasado abrieron como cinco”, detalló.

Este año, en cambio, la mayoría ha retomado actividades.

Indicó que el viernes se registró una buena afluencia de visitantes, principalmente a partir de las 11:00 horas, lo que favoreció las ventas.

“Sí se ha vendido bien, yo creo que ha subido entre un 50 y 60 por ciento”, señaló.

Aunque este sábado por la mañana el ambiente era tranquilo, dijo que confían en que el flujo de visitantes aumente durante el resto del fin de semana.

“Hasta el día de ayer sí se ha vendido bien”, destacó.