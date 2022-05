En junio inician obras para rectificar el Río Humaya; invertirán más de $100 millones

Como parte de lo que vendría siendo la ampliación del bulevar Enrique Sánchez Alonso y la Obregón, el próximo mes iniciarán las obras de rectificación del Río Humaya, con una inversión de 100 millones de pesos, informó Noé Heredia, director del Desarrollo Urbano Tres Ríos.

“El ejemplo es el trabajo que empezamos el mes que viene, la rectificación del Río Humaya es irte hasta Los Mezcales, donde está proyectado un puente que te va a cruzar de la Obregón a La Guásima, y porqué no pensar en la ampliación de la propia Obregón y la obra que se ha anunciado del Metrobús, que no sé si haga”, comentó.

“Yo creo que el que empecemos aquí en el Humaya es algo trascendente, porque no estás hablando de un peso ni dos, estás hablando de una primera etapa de 100 millones de pesos, y que seguramente esos 100 millones de pesos se van a volver 200 o más ya con la vialidad proyectada del Sánchez Alonso o la propia ampliación de la Obregón-Universitarios hacia la Loma de Rodriguera”.

Explicó que se requiere que el bulevar Sánchez Alonso continúe aguas arriba para el buen desfogue de la zona norte, ya que hay muchos fraccionamientos y concretando eso se vuelve parte del anillo periférico que tanto urge en Culiacán, y que el Gobernador anunció.

En cuanto al proyecto del Metrobús, el director del Desarrollo Urbano Tres Ríos dijo que esto sería extraordinario si se llega a concretar.

“Si se construyera la vialidad y metieras al área del Desarrollo Urbano de primer nivel todas esas tierras que están en Universitarios aguas arriba, que ya son de particulares, que ya tienen dueño, generarías desarrollo en hotelería, en negocios”, dijo.

Detalló que en todo lo que colinda con el Tres Ríos existen cláusulas de construcción, y en el Tres Ríos donde están los grandes negocios o las grandes infraestructuras que tiene Culiacán.

“Pues si generamos nosotros en este caso la vialidad para el Metrobús, que no sé, como te digo si lo hagan, pero la vialidad sí se ocupa, yo creo que te sacará del cinturón, no sé si de marginación, pero sí de una zona que está retirada del casco urbano y que son predios que se pudieran capitalizar para futuros negocios, y porqué no pensar para futuros centros comerciales como los que estamos viendo ahorita”. expuso.

“Sería algo extraordinario, porque como requisito, como te digo, no puedes hacer interés social, Tres Ríos está normado y tienes que hacer polo de desarrollo, pero de infraestructura en este caso como lo que te acabo de comentar, centros comerciales, hotelería, restaurantes, escuelas, etcétera”, dijo.