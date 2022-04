En junio vacunarán contra el Covid en Sinaloa a niños de 5 a 11 años, dice Salud

Para el mes de junio los niños de 5 a 11 años de edad en Sinaloa estarían siendo vacunados contra el Covid-19, informó el Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

En la conferencia semanera del Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, indicó que el anticipo para la compra de estas vacunas ya fue pagado por el Gobierno del Estado y se espera que las dosis lleguen en mayo.

“Ya hubo un anticipo, no sé si fue la compra completa de lo que es la vacuna pediátrica, que se va a aplicar entre 5 y 11 años que aquí en Sinaloa son más de 300 mil niñas y niños a los que se les va a aplicar ya, en mayo a más tardar va a llegar”, enfatizó el titular de Servicios de Salud de Sinaloa.

“Ya prácticamente el Señor Gobernador había dicho que era en mayo y el día de ayer le ratificaron en México que posiblemente en junio, ese es el dato correcto que existe, de tal manera que ya es un hecho que la vacuna pediátrica se va a adquirir y con esto vamos a abatir mucho lo que es la falta de vacunación, porque lo que falta son niñas y niños”, agregó.

Cuén Ojeda puntualizó que se busca abarcar la mayor parte de la población con las vacunas que están llegando de AstraZeneca, con diferentes estrategias acercando la vacuna a la ciudadanía, mientras que las dosis pediátrica tiene que ser con la vacuna Pfizer, la única aprobada para este grupo poblacional.

“Todavía nos falta intensificar más el programa de vacunación y creo que una vez que lleguemos con los niños, lo vamos a lograr”, manifestó. A nivel nacional, explicó Cuén Ojeda, la población no vacunada es del 31.8 por ciento, mientras que en Sinaloa es de 27 por ciento, siendo la población menor representada por las niñas, niños y adolescentes la que falta de vacunar.

Mientras que el Gobernador Rocha Moya expuso que la instrucción del Gobierno Federal fue usar las vacunas con las que se cuenta en la población y aumentar el porcentaje de la ciudadanía que tiene el esquema completo de vacunación.

“Fuimos convocados para eso por el Presidente, es lograr lo más posible vacunar de aquí al día 30 de abril y después del 30 de abril es esperar ya las vacunas pediátricas, para los niños, que sería la siguiente fase para completar el cuadro de vacunación”, abundó Rocha Moya.

Por otro lado, el Gobernador reiteró que el uso de cubrebocas no se decretará como no obligatorio, sin embargo, tampoco se dejará libre, pues una vez que pasaron las vacaciones y las personas estuvieron en espacios concurridos sin cubrebocas, no sería congruente pedir que ahora lo usen en espacios que se presten para no hacerlo.