Las llantas, cuerdas y madera desechadas en el basurón municipal de Culiacán ahora forman parte del parque que embellece y disfrutan los más de 400 niños que habitan en la colonia Bicentenario, vecina del relleno sanitario desde hace más de 15 años.

De forma inicial, explica la activista Esmeralda Quiñónez , los vecinos formalizaron el proyecto con una pequeña cooperación que les alcanzó para una resbaladilla y un columpio, usados. Al terminarse el recurso, pensaron en reciclar objetos del basurón y desbordar la creatividad al realizar más juegos para los niños.

“Juntamos una cooperación entre todos los vecinos y compramos una resbaladilla y un columpio usado pero al ya no tener recursos dijimos pues cómo le vamos a hacer y fuimos al basurón y reciclamos llantas, tablas, mecates o sea, todo lo que tiraban en el basurero”, explicó Esmeralda Quiñónez.

En el área, las llantas, la madera y las cuerdas ahora son parte de la sección de juegos de destreza, con un pasamanos, y un puente colgante.

“Está la resbaladilla, los columpios, los juegos de llantas, un puente colgante que hicimos con madera y está otro juego de pasamanos que hicimos con llantas del basurón”, dice.

A su vez, enfatiza que no esperaba que el parque recibiera tanta atención por parte de la comunidad infantil, ya que, además de los 400 niños que habitan en el lugar, se han sumado más colonias aledañas y que la incentivan a promover el proyecto de creación de parques en sus zonas.

Sin embargo, indica que aunque desearía poder ayudarles, para estas colonias de la zona norte, en la periferia de la mancha urbana de Culiacán tampoco hay espacio exclusivo para las áreas verdes.

“Con más de 400 niños y todos van al parque si el parque está súper lleno en las tardes, yo la verdad me quedo sorprendida, en que me faltó, me faltó terreno para seguir poniendo juegos, pero sí se llena mucho”, menciona.

“En el Dos de Oro (colonia) tampoco hay áreas verdes, de hecho hay gente del Dos de Oro que ha venido y me ha dicho: Esmeralda ve ayúdanos a hacer un parque allá también con nosotros, le digo si tuvieran un área verde, pues estaría bien, pero pues tampoco tienen áreas verdes”.

La colonia, explica, tiene una zona irregular en donde existen predios invadidos y carencia de certeza jurídica en relación a las viviendas por lo que además de ser muy difícil acceder a programas de Gobierno que los ayuden a la creación de lugares de recreación, también escasean las áreas verdes.

A su vez, señala que en la sección regularizada de la misma colonia también disponen de invasiones de predios por lo que, al hacer realizar el proyecto del parque la propuesta inicial es asegurar un área verde que no se pueda invadir.

“En la colonia Bicentenario, que es regular, tampoco hay áreas verdes todas las invadieron entonces nosotros al agarrar un espacio en la colonia, lo que queremos es habilitar un parque para primero que nada, para que nadie más lo invada y para tener un lugar donde poder hacer una área verde”, señaló.

Ahora mismo, por ser zona irregular el parque carece de lámparas, por lo que, de manera puntual al caer la noche todos se retiran a sus hogares. Pese a esto, los vecinos afirman que seguirán mejorando el proyecto, esperando que algún día puedan recibir donaciones.

“Vamos a seguir haciendo juegos con cosas recicladas de basura, pero esperamos que algún día podemos tener una resbaladilla más grande ya que yo compré una resbaladilla muy chica, usada y esperamos algún día poder de perdida que nos donen una resbaladilla grande”, indicó.

“Que nos ayudaran con algunas lámparas ya que como lo digo, pues es una zona irregular y pues es súper complicado, pero pues también hemos tratado de estar mejorando el entorno”.

Destacó que se han acercado entes gubernamentales para involucrarlos en la difusión y priorización del deporte y la educación para poder paliar el tema de la drogadicción acentuada en la colonia, así como mantener vivo el sueño de poseer una primera área verde dedicada al beneficio a los más jóvenes.

“Cómo poder involucrar a la juventud en cosas recreativas deporte y acabar un poco el tema de drogadicción que tenemos en la colonia y pues mejor que nada pues con estudio no, que es el que da la aula y ahora también con deporte o con juegos de destreza, por eso es que nos enfocamos en hacer juegos”.

“Nosotros lo que queremos es asegurar un área verde, pero con juegos, que nadie pueda apoderarse de ella, a pesar de que seamos una zona irregular, pues así como soñamos que un día nos escrituren nuestros terrenos, también que un día nos escrituren ese parque”.