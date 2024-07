“Ya nos alcanzó la urbanización, y el centro aquí nos queda a 10 minutos (...) Hemos estado de que no más yo prendo una lámpara (...) yo no mando a mi hija a la tienda en la noche, es más, ni yo voy”.

Señaló que ha ido tres veces al ayuntamiento por una cotización del alumbrado público y pavimentación de la calles, pues cuando llueve es imposible movilizarse a otros sitios, pero admite que él sólo se conformaría con la iluminación de su calle, pero, pese a condicionar su derecho a servicios básicos aún no le han resuelto su queja.

“Yo con alumbrado me conformo, la verdad, son cinco calles que llevan 20 años sin atención del gobierno”.

“No me resuelven nada (...) me dicen que busque al presidente municipal, haz de cuenta, que él tiene la última palabra”.

“Sí requerimos un poquito más de atención, sí habemos ciudadanos que sí pagamos impuestos y por tal motivo pues queremos mejores servicios”.

A casi un mes de la última actualización de la cotización para colocar alumbrado público, Jorge pide al Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendivil voltee a ver a la calle Doce de la colonia Progreso.

“Yo me di a la tarea de hacer un recorrido por la mayor parte de Culiacán y no sé pero yo no encontré ninguna maldita colonia que no tuviera alumbrado, en todas partes miré iluminación”.