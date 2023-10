El Gobierno del Estado no pasará, no se entrometerá ni violará la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa y están dispuestos a llegar a los extremos necesarios para proteger estas facultades de la institución, advirtió el ahora ex Rector Jesús Madueña Molina, tras ser separado del cargo por un Juez en la noche del pasado martes.

Una marcha convocada desde el lunes reunió a miles de universitarios docentes, trabajadores y alumnado de los diferentes planteles y niveles de la UAS en los diferentes municipios de Sinaloa; en Culiacán, fueron cuatro grupos que tuvieron como punto de encuentro el Edificio Central de la Casa Rosalina, donde encabezados por Madueña Molina lanzaron esta advertencia al Gobierno del Estado.

“Desde el tercer piso pudieron someter al Congreso del Estado y al Poder Judicial para destituir al Presidente Municipal de Culiacán, al Presidente Municipal de Mazatlán y para destituir al Rector, les decimos que en la Universidad no nos vamos a dejar, en la Universidad no pasarán, la Universidad se pone en pie de lucha”, exclamó el ex Rector ante los manifestantes.