$!En la zona serrana de Sinaloa, comunidades Tarámaris se quedan sin agua ni alimento

Las comunidades Tarámaris del norte del estado de Sinaloa ya se están viendo gravemente afectadas por la sequía, no solo les falta el agua sino también alimento, informó la activista Hostencia López Gaxiola del Colectivo Tarámari Sinaloense.

Algunas comunidades tarámaris ya no tienen agua ni alimento por lo que sobrevivir se vuelve más difícil en esas condiciones.

Cuitaboca, Jikapury, y la Tuna de Abajo son las tres comunidades que se han comunicado con el Colectivo Tarámari Sinaloense para solicitar apoyo, sin embargo, Hortensia López afirma que a estas alturas ya todas las comunidades tarámaris están sufriendo la escasez de agua.

“Ellos son los que se han comunicado pero sabemos que es toda la región (la afectada por la sequía)”, explicó la activista.

“Si se han comunicado de varias comunidades para decir la situación, el tema de que no haya agua se nos complica en cuanto a las actividades de higiene, preparar alimentos y también de que no hay nada para comer, está todo seco, no hay ninguno brote de nada entonces si se complica la cuestión de la alimentación”, añadió.

Como efecto secundario a la sequía, en el norte del estado se han presentado varios incendios que recrudecen las condiciones de escasez de alimentos.

“Si hay escasez de agua y ya hay varios incendios también”, lamentó la activista.