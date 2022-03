En lo que va de 2022, los accidentes viales en Culiacán se han reducido un 40%, reporta SSPyTM

El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, Mauricio García Rodríguez reportó que en lo que va del 2022 los accidentes viales han reducido un 40 por ciento.

El titular de la SSPyTM también confirmó que se tiene una reducción del 30 por ciento en decesos a causa de estos siniestros.

“En el comparativo del año anterior a lo que va de la misma fecha, tenemos una reducción de más de 40 por ciento en eventos viales y en pérdidas de vida también traemos una reducción del 30 por ciento”, detalló.

De acuerdo con el secretario, hasta el momento, suman 180 accidentes viales y 21 decesos a causa de estos.

García Rodríguez atribuyó estos accidentes a que no se respetan los limites de velocidad, al consumo de alcohol, así como al uso del celular, por lo que se estará impulsando el programa “Bájale”, el cual consiste en actividades preventivas para concientizar a la ciudadanía.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a respetar las normas y las recomendaciones de la Unidad de Tránsito, pues el hacer caso omiso suele provocar accidentes trágicos con pérdidas humanas.

“Por eso es el llamado a que todas las personas acaten la ley de movilidad de tránsito, no hagan caso omiso a las sugerencias y a las recomendaciones, esta dinámica de no obedecer las leyes, como hemos visto, esta dinámica de no obedecer las leyes no pocas veces termina en accidentes trágicos, donde lamentablemente se llega a perder la vida”, dijo.

La SSPyTM intensificará los operativos de alcoholímetro y de patrullaje durante el periodo vacacional del Semana Santa 2022, a fin de mantener esta reducción en cuanto a accidentes viales.