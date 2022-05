$!En lo que va del año, no se ha ejercido recurso para rescate al agua, señala Diputada Cinthia Valenzuela

También le planteó que etiquetaron un programa de apoyo para mujeres rurales, sin embargo, en la Secretaría de Agricultura y Ganadería lo convirtieron en créditos con una tasa de interés que ronda en 13 por ciento, cuando antes la Financiera Rural lo hacía con el 6.5, además que para poder acceder a ello tiene un valor de aproximadamente 13 mil pesos, cuando no es fácil para ellas conseguir esa cantidad.

En cuanto la revisión del presupuesto para el área agrícola, la legisladora destacó que en la Comisión de Asuntos Agropecuarios se ha estado dando seguimiento para estar al pendiente de que los programas sí se estén ejecutando, como el rescate de agua que tiene un recurso etiquetado de 7 millones de pesos para los módulos de riego, que aún no se ve reflejado, cuando ya pasaron los primero 4 meses del año y no se ve avance.

Revisión de programas que se están implementando y de los que se etiquetaron recursos para el 2022 y no se han ejercido, pidió la Diputada Cinthia Valenzuela Langarica al Secretario de Agricultura y Ganadería, Jaime Montes Salas, pues para el rescate del agua se destinaron 7 millones de pesos y no se ha visto que se estén dando resultados a 4 meses de iniciado el año.

Mientras que por el programa del sorgo pidió que se devuelva la confianza a las organizaciones que conocen el manejo del mismo, para que sean quienes sigan con la administración, señalando que pasó a ser trabajo de cada ayuntamiento, mientras quienes lo ejercían antes, lo conocían a profundidad.

“Yo a lo que exhorto al Secretario y se lo comenté es a que le diera el valor que realmente tienen las organizaciones, ellos tienen la experiencia, ellos saben, tienen el pulso de donde se necesita y es por eso que es sumamente importante que este programa siga siendo a través de las organizaciones”, indicó.

En el Plan Estatal de Desarrollo presentado la semana pasada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, la legisladora consideró que las metas en el tema de ganadería son bajas para ser un sector tan importante como es el que incluye la agricultura en la entidad, por lo que esperan que se traslade a hechos.

“Yo me he enfocado en los temas que más me ocupan que es en mis comisiones del sector agropecuario, también en lo que corresponde a mi comisión que es Ciencia y Tecnología, hay que resaltar que este plan contempla y que es un gran acierto que se vea de una manera transversal los objetivos de la Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible”, dijo.

“Pero hay que ver lo que hace falta, sentimos un tanto de preocupación en las metas, específicamente del sector agrícola, es un tema que queremos abordar más de cerca con el Secretario y sobre todo como comisión y esperar que este plan realmente se vea reflejado en lo que realmente necesita Sinaloa”, agregó.