En marzo bajaron homicidios en Sinaloa, pero cifras siguen muy por encima de niveles previos a la crisis

Sinaloa registró en marzo de 2026 el promedio diario de homicidios más bajo desde septiembre de 2024, de acuerdo con los datos presentados por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco.

Según la información oficial, el punto más alto de este delito se alcanzó en junio de 2025, con un promedio de 6.9 asesinatos diarios.

Para marzo de 2026, esta cifra se redujo en un 63 por ciento, al ubicarse en 2.5 casos diarios.

En el comparativo anual, la disminución es del 28 por ciento respecto a 2025, año marcado por el recrudecimiento de la violencia tras el estallido del conflicto entre grupos de la delincuencia organizada.

No obstante, pese a la tendencia a la baja, los niveles de violencia continúan por encima de los registrados antes de la crisis de seguridad.

Mientras que en marzo de 2026 se contabilizaron 121 homicidios, en marzo de 2024, previo al inicio de la escalada violenta, se registraron únicamente 35 casos, lo que representa una diferencia de 86 asesinatos adicionales en el mismo periodo, y en marzo de 2025 fueron 137 asesinatos.

Este contraste evidencia que, aunque las cifras actuales muestran una reducción reciente, el Estado aún no recupera los niveles de seguridad previos al conflicto.

Desde el inicio de la disputa entre las facciones de los Guzmán y los Zambada, la violencia ha dejado un saldo acumulado de 3 mil 086 personas asesinadas, así como 3 mil 649 víctimas de privación de la libertad, en un contexto en el que las autoridades no han logrado contener completamente.

El comportamiento de los indicadores sugiere una desaceleración de la violencia, pero no una normalización, manteniendo a Sinaloa en un escenario de inseguridad persistente.

De acuerdo al reporte diario de seguridad que íntegra Noroeste, de septiembre de 2024 al 12 de abril de este año se ha registrado también el robo de 10 mil 606 vehículos y la detención de 3 mil 438 personas.

Al 13 de abril , de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en este mes se han registrado 52 homicidios para un promedio de 4.3 diarios.