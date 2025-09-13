En medio de crisis, Ayuntamiento de Culiacán prepara festejos por 494 Aniversario

A pesar de que el municipio se mantiene bajo un contexto de inseguridad extraordinaria, el Ayuntamiento de Culiacán se encuentra en preparación de los festejos para conmemorar el 494 aniversario de su fundación.

El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil indicó que para la organización y formación de la agenda de actividades, sostienen acercamiento y reuniones con sectores productivos y áreas del Ayuntamiento ligadas a estos festejos.

“Tuvimos esta apertura para efecto de incluir todas las propuestas, solicitudes, recomendaciones por parte de sectores y grupos que tienen relación en temas del Centro, de cultura”, dijo Gámez Mendívil.

Señaló que para incluir a las sindicaturas en estas actividades conmemorativas, planean eventos de índole deportivo y cultural.

“La parte deportiva sí va a ser en diferentes puntos de lo que he estado revisando. Y la parte cultural, gastronómica e histórica, porque también hay bastante riqueza en temas de cultura precolombina”.

“Todas esas expresiones y muestras más lo que tenemos de antes de estas fechas va a ser en la zona Centro, donde está la plazuela, el Paseo del Ángel, la Paliza, toda esa parte es la que entraría a la dinámica”, comentó.

Este 2025 el Ayuntamiento de Culiacán mantiene sus intenciones por retomar la celebración por la fundación del municipio, misma que se canceló el 2024 por el estallido de una ola de violencia, la cual sigue permeando a la capital.

El año pasado, el recurso que se tenía asignado para los eventos de conmemoración, se redirigieron en forma de apoyos económicos a comerciantes y locatarios afectados por las bajas ventas, provocadas por la poca afluencia en el Centro ante la crisis de seguridad.