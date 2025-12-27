En medio de la guerra del Cártel de Sinaloa se duplica el robo de vehículos

A más de un año de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, que inició en septiembre de 2024, el robo de vehículos en el estado se duplicó, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado. Los registros anuales de la dependencia indican que, previo a la crisis de seguridad, en 2023 se contabilizaron 3 mil 759 robos de vehículos, mientras que para 2025, la cifra aumentó a 6 mil 276 casos, al corte hasta noviembre. Antes del inicio de la confrontación entre grupos criminales, el delito se mantenía en niveles relativamente constantes. Durante varios años, el total anual osciló entre los 3 mil y 4 mil robos, a excepción del año 2017 cuando se registraron 7 mil 053 casos.

En 2024, año en el que la pugna interna comenzó en el último trimestre, el acumulado anual cerró con 4 mil 019. El incremento se consolidó en 2025, cuando el promedio diario pasó de 10.3 robos en 2023 y 10.9 en 2024, a 17.1 robos por día, de acuerdo con los datos de la FGE. En contraste, la Fiscalía reportó la recuperación de mil 592 vehículos robados desde el 9 de septiembre de 2024 a la fecha. La cifra muestra que, aunque hay recuperaciones, el volumen de robos se mantiene muy por encima de los vehículos localizados.