En medio de la guerra del Cártel de Sinaloa se duplica el robo de vehículos

A más de un año de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, que inició en septiembre de 2024, el robo de vehículos en el estado se duplicó, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado.
Los registros anuales de la dependencia indican que, previo a la crisis de seguridad, en 2023 se contabilizaron 3 mil 759 robos de vehículos, mientras que para 2025, la cifra aumentó a 6 mil 276 casos, al corte hasta noviembre.
Antes del inicio de la confrontación entre grupos criminales, el delito se mantenía en niveles relativamente constantes.
Durante varios años, el total anual osciló entre los 3 mil y 4 mil robos, a excepción del año 2017 cuando se registraron 7 mil 053 casos.
En 2024, año en el que la pugna interna comenzó en el último trimestre, el acumulado anual cerró con 4 mil 019.
El incremento se consolidó en 2025, cuando el promedio diario pasó de 10.3 robos en 2023 y 10.9 en 2024, a 17.1 robos por día, de acuerdo con los datos de la FGE.
En contraste, la Fiscalía reportó la recuperación de mil 592 vehículos robados desde el 9 de septiembre de 2024 a la fecha.
La cifra muestra que, aunque hay recuperaciones, el volumen de robos se mantiene muy por encima de los vehículos localizados.
Las camionetas tipo pickup concentran tanto los robos como las recuperaciones. Las marcas con más unidades recuperadas son Chevrolet, con 64, Nissan, con 61 y Toyota, 42.
En los vehículos tipo sedán destacan Nissan, Toyota, Kia y Volkswagen, mientras que en motocicletas predominan Italika, Bajaj y Honda, según la base de datos oficial.
De acuerdo con Imperio Vega, agente de seguros el impacto del aumento en el robo de vehículos ya se trasladó a la vida cotidiana, pues en Culiacán, la contratación de seguros con cobertura amplia o limitada aumentó hasta 60 por ciento, ante el riesgo de robo total, de acuerdo con agentes del sector.
El aumento en el robo de vehículos también comenzó a tener efectos directos en la economía, ya que desde el inicio de la guerra interna del crimen organizado, la venta de automóviles en Sinaloa registra caídas sostenidas, de acuerdo con la Asociación de Distribuidores de Automotores del estado.
Según el presidente de la Asociación Germán del Rincón Jarero, las ventas en Culiacán se desplomaron 50 por ciento; en Mazatlán cayeron 25 por ciento; en Guasave, entre 18 y 20 por ciento; y en Los Mochis, alrededor de 15 por ciento.
La crisis, indicó, también provocó recortes de personal, reducción de operaciones y el cierre o cambio de propietarios en algunas agencias, mientras otros concesionarios buscan alternativas fuera de la entidad.
“El estado de Sinaloa se está derrumbando totalmente y no vemos que detengan nada. Esto está igual [desde hace] 12 meses. Se cayó a la mitad la venta, por ejemplo, en Culiacán y no se ha movido de ahí. No mejora nada”, aseguró el pasado mes de septiembre de 2025.
“La mayoría estamos buscando alternativas en otros estados, porque si esto no se arregla, porque no vemos que se arregle, estamos buscando”, dijo en aquella ocasión.