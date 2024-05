“Decidimos participar y decidimos, de manera enérgica, representar las clases sociales. Porque la ganadería está igual, la pesca está igual, y pues aquí está el sentir también de los productores, del cual soy parte de ese gremio”, declaró Audelo Avilez.

“Necesitamos alzar la voz, no podemos estar espantados porque nos van a aplastar. Ya no da otro año sin agua, sin precios, sin subsidios, sin seguro de la siembra, pues ya no da, nos quieren ver jodidos a todos y pues no es posible”, dijo el candidato del PT.

“(Destrucción de propaganda) Es un delito, yo voy a ubicar a la persona y voy a presentar una denuncia, ese es otro tema, lo que nos ocupa aquí es el reclamo y las exigencias de precios justos del maíz. Ese tema lo vamos a tratar por la vía legal con los responsables, y aquí nos vamos a atrincherar junto con nuestros compañeros también”.