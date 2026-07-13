$!En medio de una jornada de calor, prevén lluvias en Sinaloa

Este 13 de julio, Sinaloa se enfrenta a una jornada de contrastes meteorológicos, con el termómetro entre los 38 y 42 grados en diversas zonas del Estado y un sistema de baja presión que promete traer alivio, pero también tormentas en Badiraguato y San Ignacio.

De acuerdo con el reporte meteorológico matutino, la estabilidad atmosférica de las primeras horas del día comenzará a ceder después del mediodía.

La causa principal de este cambio es la interacción de un canal de baja presión con el flujo de humedad proveniente del Océano Pacífico.

Este encuentro atmosférico incrementará significativamente la nubosidad y activará el potencial de precipitaciones en gran parte del territorio sinaloense.

La mayor atención se centra este lunes en los municipios de Badiraguato y San Ignacio, donde se pronostican lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 a 75 milímetros.

Asimismo, Cosalá y Concordia esperan precipitaciones fuertes de 25 a 50 milímetros, lo que mantiene a estas zonas bajo vigilancia por posibles escurrimientos o crecidas de arroyos.

En algunos municipios, el panorama es de lluvias moderadas de 5 a 25 milímetros, como en Culiacán, Elota, Mazatlán, Rosario y Escuinapa.

Las lluvias ligeras, de 0.1 a 5 mililitros son en El Fuerte, Choix, Sinaloa municipio y Mocorito.



Pronóstico extendido para Culiacán