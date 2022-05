$!En México hay más de 35 millones de madres; la tasa de fecundidad se ha ido reduciendo

Sinaloa se encuentra en un rango promedio de fecundidad con 2.14 hijos por mujer, mientras que el estado de Chiapas registra la tasa de fecundidad más alta con 2.8 hijos por mujer y Ciudad de México tiene el índice más bajo con tan solo 1.34 hijos en promedio por mujer.

El 31 por ciento de las madres de 15 años o más cría a sus hijos sola, ya se porque está divorciada, viuda, separada o soltera y solo el 47 por ciento de las madres está casa y cría a sus hijos en pareja, el 22 por ciento de las madres restantes vive en unión libre.

Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 muestran la brecha de escolaridad que hay entre las personas hablantes y no hablantes de lengua indígena, el 26 por ciento de las madres hablantes de lengua indígena no tienen ningún grado de escolaridad y sólo 6 de cada 10 madres cuentan con educación de nivel básico, mientras que 9.5 de cada 10 madres no hablantes de lengua indigena cuentan con el nivel básico de estudios y el 17 por ciento alcanza un grado superior de escolaridad como licenciatura o su equivalente.

El mismo censo muestra que la tasa de participación económica de la madre en los hogares es del 28 por ciento en el caso de las hablantes de lengua indígena, mientras que en las no hablantes es del 42 por ciento.

La baja aportación económica del primer grupo de mujeres indica que no tienen un empleo remunerado, sin embargo gran porcentaje de ellas realizan actividades que son parte de una economía de autoconsumo como la crianza de animales y cultivo de producto aunado a la tarea de la crianza de los hijos.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enich) 2020 del INEGI detalla que el 65.1 por ciento de las mujeres que tienen un hijo contribuyen económicamente a los ingresos del hogar, mientras que el 63.4 por ciento de las madres que tiene dos o tres hijos aportan al hogar, y el 62.4 por ciento de quienes tienen cuatro hijos o más hacen aportaciones económicas.

La reducción del porcentaje de mujeres que aportan económicamente al hogar en relación al número de hijos que tienen puede relacionarse a la cantidad de horas que dedican a la crianza, cuidado y alimentación de los hijos entre otros factores socio culturales.

Al 31 de diciembre del 2019 el 4.4 por ciento de las mujeres reclusas en los centros penitenciarios estatales tuvo consigo a sus hijos menores de seis años, de las más de nueve mil 400 reclusas, 415 tuvieron a sus hijos menores de seis años con ellas en las cárceles.

Nueve de ellas en el estado de Sinaloa. El grueso de este grupo se encontraba en Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, juntas sumaban el 36.9 por ciento del total, estos datos se obtuvieron del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020.