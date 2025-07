En México, el Gobierno y los entes procuradores de justicia no establecen relaciones de contubernio ni de complicidad con nadie, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de la audiencia y declaratoria de culpabilidad de Ovidio Guzmán y sus acuerdos con el Gobierno de los Estados Unidos.

En una conferencia previo al recorrido e inauguración de las salas de quirófano y áreas de estar para niños quemados en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, Sheinbaum Pardo recalcó que la Fiscalía General de la República emitiría el posicionamiento, sobre todo por las declaraciones del abogado, de las que dijo son “irrespetuosas, totalmente de la institución presidencial”.

Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, expresó después de la audiencia que era absurdo haber incluido al Gobierno de México en las negociaciones de culpabilidad ante los antecedentes que pasó con el General Salvador Cienfuegos.

”También hay que decirlo, que es fundamental, uno que nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni complicidad con nadie, eso lo sabe el pueblo de México y lo saben todas y todos; y segundo, pues estamos en Sinaloa, para atender los temas de salud, el día de hoy hablamos en el gabinete de seguridad en la mañana sobre Sinaloa, acordamos una serie de apoyos adicionales, que es importante que lo sepa el pueblo de Sinaloa”, expresó la Presidenta.

”El acuerdo de extradición que hay entre Estados Unidos y México tiene una serie de reglas, una serie de acuerdos, entonces en ese marco la Fiscalía General de la República, pues, trabaja con el Departamento de Justicia (de Estados Unidos), pero ya tiene que dar la explicación la propia FGR. Pues el gobierno de México, el Gobierno del Estado, estamos grabando todo y vamos a seguir trabajando, el pueblo de Sinaloa no está solo, está el pueblo de México apoyándolo, cuidándolo. Hoy tenemos un Sistema Nacional de Inteligencia de Investigación que se acaba de aprobar por el Congreso y eso va a fortalecer en todo lo que se quiera al pueblo de Sinaloa”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no tiene nada qué ver su visita a Sinaloa el mismo día.

“Claro que no es importante, porque hay quien dice que no vaya la Presidenta a Sinaloa. Pero aquí hay un pueblo trabajador, de gente honesta, por qué no va a venir la Presidenta a Sinaloa, si el pueblo de Sinaloa, igual que el pueblo de Sonora, igual que el pueblo de Veracruz, igual que el pueblo de México, todo el pueblo de México, requiere el apoyo del Gobierno federal y para esto estamos...”, dijo.

”No tiene absolutamente nada qué ver, estamos en Sinaloa para apoyar al pueblo de Sinaloa”.

Sheibaum recalcó que realiza una tercera gira por todo el País y en esta ocasión el tema tiene qué ver con el IMSS Bienestar.

A Sinaloa llegó hoy para inaugurar salas de quirófano y de área de quemados en el Hospital Pediátrico de Sinaloa.

Ovidio Guzmán fue capturado por el Ejército Mexicano y extraditado a los Estados Unidos, señalado de narcotráfico de fentanilo. Hoy se declaró culpable y espera un trato con el gobierno estadounidense.

