En Morena están preocupados por su aprobación en Sinaloa, dice PAN tras visita de dirigente nacional

La dirigencia de Morena a nivel nacional está preocupada por la afectación que pueda tener en su aprobación entre la ciudadanía en Sinaloa por la crisis de seguridad, aseguró el Partido Acción Nacional.

La dirigente panista, Wendy Barajas Cortés, señaló que la reciente visita de la dirigente nacional morenista a Culiacán, Luisa María Alcalde Luján, es un intento por mostrar una imagen de estabilidad, cuando la realidad es contraria.

“Están preocupados, es una muestra más de que quieren mandar una señal de que están bien, pero los sinaloenses por supuesto que tenemos conciencia, por supuesto que tenemos memoria, y por supuesto que somos personas suficientemente inteligentes y racional para saber que lo que están diciendo es una mentira más”, declaró Barajas Cortés.

En su visita, la representante de Morena destacó que el Estado ha superado sus metas en cuanto a afiliación, además de anunciar la creación de 3 mil comités seccionales.

Sobre esto, la dirigente del PAN cuestionó que en medio de la crisis de violencia en Sinaloa, gobernado por una administración emanada de Morena, pretendan demostrar fortaleza de la facción guinda.

Respecto a las cifras de afiliaciones expuestas por Alcalde Luján, criticó que estas se han conseguido de manera ilegal, a través de prácticas como la afiliación corporativa al obligar a burócratas a unirse a sus filas.

“Irresponsable y yo creo que atenta en contra del sentido común y la inteligencia de los sinaloenses al decir que no va a afectar el voto de Morena en Sinaloa”.

“Muchas veces lo hacen por miedo y por amenazas. No quiere decir que la gente no tenga conciencia de lo que este Gobierno de Morena está haciendo”, aseveró la panista.