$!En Morena no caben funcionarios déspotas, racistas o corruptos, enfatiza Luisa María Alcalde desde Sinaloa

“Porque eso nos genera que no haya decisiones, que sea el pueblo de Sinaloa quien decida, nada de que aquí nos ponemos de acuerdo entre Carolina (Rangel), Andrés (López Beltrán) y yo (Luisa María Alcalde), le preguntamos al gobernador, a la senadora, nada, que sea el pueblo de Sinaloa quien decida quién es el mejor perfil para representarnos”.

“Si hay un presidente municipal déspota, racista o corrupto, o un diputado que agarra moches, o un senador que no entiende lo que es Morena, pues esos no son de Morena, habrán llegado por nuestras siglas, pero aquí en Morena representamos otra cosa y hay que cuidar a Morena”, enfatizó.

En el evento realizado en el polideportivo Juan S. Millán, en el Parque Revolución, la funcionaria morenista precisó que aquellos funcionarios de elección popular que no entiendan los principios del partido no representan al mismo.

En Morena no caben funcionarios déspotas, racistas o corruptos, apuntó Luisa María Alcalde Luján, presidenta de Morena a nivel nacional desde la asamblea general del partido realizada en Culiacán.

En la asamblea, a la que asistieron cerca de 3 mil personas, algunos de los asistentes arribaron en al menos 10 camiones rentados. Cerca de 200 personas dejaron el recinto previo al discurso de Luisa María Alcalde.

Previo al encuentro, el cual fue convocado a las 11:00 horas pero inició a las 12:00 horas, Alcalde Luján sostuvo una reunión privada con morenistas sinaloenses en el hotel San Marcos. A esta reunión asistió Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y secretario de Organización de Morena, quien no respondió preguntas de medios de comunicación advirtiendo que no ofrece entrevistas a prensa.

En la asamblea, Sandra Carolina Rangel Gracida, secretaria general de Morena, participó con la intervención medular del encuentro en la que leyó el decálogo para autoridades emanadas de Morena con la intención de que fuera aprobado por los militantes presentes.