En Navolato ‘hace tiempo’ está reforzada la seguridad, señala Secretario tras noche violenta en Nuevo Altata

Desde hace tiempo que en Navolato está reforzada la seguridad, afirmó el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, en respuesta a la jornada violenta que se vivió en la zona turística de Nuevo Altata.

El sábado 13 de septiembre, la localidad fue sede de un ataque a balazos contra las instalaciones de las oficinas de la sindicatura, el inendio y vandalización de un hotel en Isla Cortés, así como el asesinato de Jesamel, una docente que estaba de paseo con su familia previo a su cumpleaños, y perdió la vida frente a sus hijas y esposo.

“En Navolato ya tiene tiempo que está reforzada la seguridad”, aseguró Rentería Schazarino.

“Ya se informó inclusive, que fue un hecho en la sindicatura, un hecho más en Isla Cortés, ahí en el fraccionamiento por decirlo así, fue lo que pasó”.

Por los hechos de la noche del sábado, las instituciones de seguridad pública en la entidad no han reportado detenciones ni aseguramientos que respondan a dichos ataques.

También en Navolato, este 15 de septiembre un grupo de sujetos armados irrumpieron e incendiaron el establecimiento del hipódromo “Taste El Freno”, en la pista de caballos que está cerca de la carretera Culiacán-Navolato.

En lo que va del mes de septiembre, se han registrado 10 homicidios dentro de Navolato, entre los que se encuentra un menor de 15 años identificado como Jesús Adrián, agredido cuando estaba en el estacionamiento de una gasolinera en La Platanera; y la profesora Jesamel, quien murió presuntamente como víctima colateral de los ataques ocurridos el sábado pasado.