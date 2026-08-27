En noviembre se define futuro de Dámaso Castro en la Vicefiscalía: FGE

CULIACÁN._ El futuro de Dámaso Castro Saavedra como vicefiscal general del Estado se definirá en noviembre, cuando concluya la licencia de seis meses que solicitó mientras se desarrolla una investigación de la Fiscalía General de la República, informó Claudia Zulema Sánchez Kondo.

La titular de la institución señaló que la licencia de Castro Saavedra vence en noviembre y que, si para entonces no se reincorpora a sus funciones, legalmente tendría que proceder su renuncia.

“El licenciado Dámaso está en licencia, en licencia por el tema de la propia investigación. Él continúa en esa decisión. Entonces, en este momento, la investigación continúa. La licencia de él vence en noviembre de este año. Es una licencia por ley que son seis meses y se concluye en el mes de noviembre. Si se concluye y él no regresa, lo que procede legalmente es la renuncia”, expresó.

Castro Saavedra solicitó licencia el pasado 5 de mayo, luego de que su nombre apareció entre los funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Tras su separación temporal del cargo, la FGE designó a José Roberto Quiñonez Coronado como encargado provisional de la Vicefiscalía General del Estado.

Sánchez Kondo precisó que la licencia fue solicitada precisamente en el contexto de la investigación que lleva a cabo la FGR y aclaró que, hasta este jueves, no existe información oficial que confirme que las indagatorias hayan concluido.

“Es una licencia por ley que son seis meses y se concluye en el mes de noviembre”, reiteró.

La titular de la FGE agregó que Castro Saavedra también podría presentar su renuncia de manera voluntaria antes de que termine el periodo de licencia, por lo que su salida definitiva de la institución podría ocurrir incluso antes de noviembre.

Mientras tanto, la Vicefiscalía General del Estado permanece bajo un encargado provisional y la situación de Castro Saavedra continúa vinculada al desarrollo de la investigación federal.

La Fiscalía estatal, sostuvo Sánchez Kondo, no cuenta hasta el momento con una comunicación oficial que informe que la investigación de la FGR haya concluido.