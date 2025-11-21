En octubre, Sinaloa perdió 10 mil empleos formales respecto al año pasado, según IMSS

Sinaloa cerró octubre de 2025 con una disminución de 10 mil 006 empleos formales frente al mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El registro coloca nuevamente al Estado en cifras negativas después del breve repunte observado en septiembre cuando Sinaloa había sumado 3 mil 007 empleos formales.

En contraste, el décimo mes del año volvió a reflejar una pérdida significativa de trabajadores inscritos al IMSS.

La caída de octubre se suma a la tendencia que ha marcado prácticamente todo 2025, con reducciones interanuales constantes en la mayoría de los meses.

Según los datos comparados con el año previo, en febrero se perdieron 11 mil 275 empleos formales; en marzo, 11 mil 526; en abril, 14 mil 717; en mayo, 11 mil 468; en junio, 15 mil 700; en julio, 13 mil 773; en agosto, 6 mil 674, y ahora en octubre, 10 mil 006 empleos menos que en el mismo mes de 2024.