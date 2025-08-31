$!En preparatoria y universidad, abandono escolar en Sinaloa supera promedio nacional

La información señala que en Sinaloa el ciclo escolar 2023 a 2024 se registró un 11.1 por ciento de abandono escolar en nivel medio superior, y en nivel superior el porcentaje de abandono escolar fue de 8.7 por ciento. En cuanto a la media nacional, a nivel bachillerato ese mismo ciclo escolar el porcentaje de abandono fue de 10.8 por ciento, y en universidad de 5.7 por ciento, lo que coloca a Sinaloa por encima de los porcentajes en promedio de abandono escolar a nivel nacional.

En nivel preparatoria y universidad el porcentaje de abandono escolar de Sinaloa supera la media nacional, de acuerdo a la información más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las cifras del INEGI también abarcan nivel primaria y secundaria y a nivel estatal el ciclo escolar pasado se registró un abandono escolar de -0.1 por ciento en nivel primaria, lo que explica el instituto como que en ese ciclo se inscribieron más altas que bajas durante el año escolar, y a nivel secundaria el abandono escolar fue de 2.6 por ciento, lo anterior frente a una media nacional del 0.1 por ciento y 2.9 por ciento respectivamente.

De manera general el ciclo escolar registrado más crítico en cuanto abandono escolar en Sinaloa fue el 2000 - 2021 cuando en primaria el abandono escolar fue del 3.3 por ciento, secundaria 7.7 por ciento, media superior o bachillerato 19.1 por ciento y nivel superior 14.3 por ciento.

Cabe destacar que en específico para el nivel universitario el periodo con más abandono escolar fue el de 2020 - 2021 con un porcentaje de 18.0 por ciento, periodo que coincide con el inicio de la educación a distancia derivado de la pandemia por coronavirus que se extendió hasta 2022.

En enero de este 2025 la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, fue cuestionada por el desempeño de la dependencia para combatir la deserción escolar durante su comparecencia ante el Congreso de Sinaloa.

El legislador del Partido Sinaloense, Víctor Corrales Burgueño, le cuestionó sobre su estrategia para abatir la deserción escolar en niveles medio superior y superior, a lo que Félix Niebla defendió que existen estrategias como los incentivos y becas, como la beca federal Benito Juárez, que funcionan como plataformas para respaldar a los jóvenes a culminar sus estudios.

“El mayor de los retos justamente que hemos enfrentado es el cómo vinculamos la educación medio superior con la educación superior, conscientes que el mayor de los rezagos que presenta nuestro país es el de este nivel educativo. Los esfuerzos de la política pública en materia educativa de nuestro Gobernador el Doctor Rubén Rocha Moya son muy robustos, el hecho de acercar la educación a los jóvenes es una de las vías mediante las cuales las universidades tecnológicas y politécnicas nos ayudan mucho”, mencionó.