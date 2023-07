CULIACÁN._ Funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa han presentado hasta 19 juicios de amparo a través de la Justicia federal, de los cuales 12 corresponden a protección contra actos privativos de la libertad como la orden de aprehensión y su ejecución, consiguiendo seis suspensiones provisionales y una definitiva solo contra la orden de un Juez de Control.

Otros tres amparos contra orden de aprehensión sobreseyeron, o sea que los desecharon por falta de pruebas, y a los últimos dos por ese acto le negaron la suspensión definitiva; por otro lado, concedieron dos suspensiones provisionales contra filtración de información, desecharon dos que buscaron impedir la apertura de un juicio, otro fue desechado por ser improcedente, uno más fue suspendido y otro aún no tiene resolución.

El personaje que más veces ha solicitado protección de los Juzgados es el actual Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, quien hasta este momento se sabe que promovió hasta siete juicios de amparo, tres de ellos contra orden de aprehensión.

El siguiente en la lista es Héctor Melesio Cuén Díaz, ex director de Bienes y Suministros de la Universidad, con cuatro amparos.



AMPAROS DEL RECTOR

El primero de Madueña Molina fue el 281/2023 ante el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Mazatlán, el cual presentó el 31 de marzo; días después de haberlo solicitado, denunció haber sufrido un intento de arresto, el juicio tuvo como resolución el sobreseimiento, es decir, quedó invalidado por falta de pruebas.

Luego tramitó tres amparos por otros actos; el 30 de junio fue el 756/2023 a través del Juzgado Cuarto con el que quiso quitar el efecto legal de un oficio con el que la ASE pidió acceder a información de un proveedor propiedad de un socio de Cuén Díaz; el caso fue suspendido el 21 de julio. El 3 de julio, tanto con el 764/2023 como 765/2023 del Juzgado Segundo, pidió que la ASE no filtre información a medios de comunicación, y en ambos consiguió la suspensión definitiva.

El 6 de julio promovió el amparo 789/2023 contra orden de aprehensión en el Juzgado Cuarto, al cual le negaron la suspensión definitiva, además de que el Rector, tras un intento de cateo al Campus Buelna, quiso ampliar la demanda a más autoridades, pero la Justicia lo consideró improcedente por no estar relacionado al caso.

Con el expediente 809/2023 en el Juzgado Tercero quiso evitar la apertura de su juicio por abuso de autoridad, dicha solicitud fue inicialmente desechada y luego causó estado, o sea, se agotó cualquier vía administrativa para revertir la resolución.

El 24 de julio, con el expediente 856/2023 del Juzgado Cuarto, Madueña pidió un último amparo contra orden de aprehensión por un Juez de Control; le dieron suspensión provisional mientras sea resuelto de fondo el juicio, además de que deberá cumplir una serie de medidas de aseguramiento para que la suspensión no pierda efecto.



LOS CUÉN

Por parte de Héctor Melesio Cuén Díaz, ex director de Bienes y Suministros de la UAS, el 2 de mayo buscó protección para no ser arrestado, pero el juicio 497/2023 del Juzgado Tercero sobreseyó el 20 de junio y causó ejecutoria el 7 de julio, lo que significa que se terminaron los trámites legales y tendrá efecto el desechamiento.

El 19 de mayo acusó que no le permitían acceder a las carpetas de investigación en su contra, y con el expediente 584/2023 del Juzgado Primero logró dicho acceso y el juicio fue desechado de plano.

Solicitó el amparo 843/2023 contra orden de aprehensión en el Juzgado Segundo, el pasado 28 de julio le concedieron la suspensión definitiva de dicho acto contra el Juez de Control, pero no contra el resto de autoridades como la Fiscalía; ese mismo día le negaron la suspensión definitiva del expediente 869/2023 en el Juzgado Primero por el mismo acto.

También el padre de Cuén Díaz, el ex Rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, promovió un amparo contra orden de aprehensión; fue el 510/2023 que sobreseyó el 2 de junio.



OTROS FUNCIONARIOS

Otras autoridades universitarias que pidieron protección ante un intento de arresto fueron integrantes del Comité de Adquisiciones de la UAS, como Óscar Orlando Guadrón, Salvador Pérez Martínez, Manuel de Jesús Lara Salazar y Soila Maribel Gaxiola Camacho, quienes buscaron amparo en el Juzgado Tercero.

Los expedientes son 846/2023, 847/2023, 848/2023 y 849/2023 respectivamente, los cuatro obtuvieron la suspensión provisional del acto reclamado.

Por su parte, Jorge Pérez Rubio, director de Construcción y Mantenimiento de la institución, solicitó el amparo 857/2023 en el Juzgado Segundo de Distrito y también tiene suspensión provisional.

El abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, indiciado en el procedimiento penal 858/2023 por presunto abuso de autoridad, tramitó el juicio de amparo 808/2023 para que dicho proceso no sea abierto por la Fiscalía; el dictamen indica que causó estado y fue desechado. Este recurso fue presentado un día antes del juicio al que no acudió por una supuesta enfermedad respiratoria.

Hasta la Universidad Autónoma de Sinaloa, como institución, promovió un amparo, en este caso para no ser sometida a cateo por la Fiscalía; el expediente es 824/2023 mediante el Juzgado Cuarto y de momento no tiene resolución. La solicitud fue presentada el 14 de julio, tres días antes del intento de cateo que no efectuaron agentes de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.

Actualmente, el Rector Madueña Molina y Robespierre Lizárraga están indiciados en el proceso penal 858/2023 por presunto abuso de autoridad denunciado por la ASE, al no permitir que la autoridad audite los recursos públicos de la UAS.

Asimismo, Madueña Molina, Cuén Díaz, integrantes del Comité de Adquisiciones y el ex Rector, Juan Eulogio Guerra Liera, se encuentran indiciados en el juicio 836/2023 por desempeño irregular de la función pública.