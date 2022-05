En proyección de imágenes de cuerpos no identificados, Sabuesos Guerreras señala irregularidades de la FGE

Bases de datos no actualizadas, imágenes crudas y de mala calidad son algunos de los señalamientos que hace el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en el manejo de datos de los cuerpos no identificados.

En la segunda reunión donde se proyectaron imágenes de los cuerpos no identificados a familiares de desaparecidos, la líder del colectivo Sabuesos Guerreras, María Isabel Cruz Bernal, expresó que son muchas las irregularidades de la Fiscalía en el manejo de los datos.

“Cuando se logra esto (la proyección de imágenes de los cuerpos no identificados) empezamos a ver todas las deficiencias y empezamos a pedir que mejoren un poco la calidad de las imágenes que nos envían, porque las tomas que hacen los peritos a veces no se entienden, nos pasan a veces una imágenes muy crudas que creo que nosotros tampoco necesitamos ver”, expresó.

Ejemplo de las irregularidades es que en la reunión anterior se mostraron imágenes de cuerpos ya identificados y entregados a las familias, lo que pone en evidencia el mal manejo de datos.

“La vez pasada estuvimos y se identificaron cuerpos que ya habían sido identificados, que ya habían sido entregados a los familiares y esos son errores de ellos porque no actualizan su base de datos”, señaló.

“Desde ahí nos damos cuenta de que no están actuando como debe ser y que no están actualizando y que no sabemos si existe una base de datos”, sostuvo.

En esta segunda reunión, peritos de la Fiscalía General del Estado mostraron a las familias de desaparecidos imágenes de los cuerpos no identificados del 2018 a la fecha, ya que en la reunión anterior se mostraron imágenes de los cuerpos encontrados de 2014 al 2017.

El objetivo de la reunión es que las familias identifiquen el cuerpo de sus desaparecidos, y pese a que no se permiten las fotografías, las activistas realizan anotaciones y descripciones de los cuerpos para compartir la información con los más de 70 colectivos de búsqueda que hay en el País, a fin de que los cuerpos sean identificados.

“A nosotros nos interesan las prendas, los tatuajes, nos interesa observar todas las señas particulares que traiga un cuerpo, no nos interesa si fue asesinado, no nos interesa la autopsia, con las prendas nosotros tomamos nota y esa información la pasamos a los grupos nacionales y pudiera ahí resultar algún positivo”, explicó Cruz Bernal.