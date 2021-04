En seguridad, Rocha Moya apostará por fortalecer la prevención en Sinaloa

Abrazos en forma de apoyo para que no haya balazos, explicó Rubén Rocha Moya sobre la frase usada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo cual el candidato a la Gubernatura de Sinaloa buscará replicar en la entidad como su estrategia de seguridad, enfatizando la prevención de la incidencia delictiva, detalló mediante una rueda de prensa este domingo al iniciar la campaña.

“¿Qué supone el abrazos, no balazos, del Presidente? pues supone que va preferenciar el tema de la prevención, de generar condiciones de vida en la población que inhibe, sobre todo en la juventud, el tránsito hacia el crimen organizado”, abundó el Senador con licencia.

“Es decir, si los jóvenes no tienen alternativas, si no se les apoya para estudiar, si no tienen trabajo, la gran crítica es: oye y los ninis ¿por qué los ninis? pues ahí tenemos más de un millón de jóvenes que están recibiendo un apoyo, para efecto de que se capaciten en algún oficio al amparo de un empresario o una empresa”, agregó.

Rocha Moya dijo en presencia del Senador Américo Villarreal Anaya, también delegado de Morena en Sinaloa, que como la estrategia de seguridad pública es facultad exclusiva del Senado de la República, a ambos les tocó aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad, en la cual expuso dos ejes que la estructuran, la primera es la prevención, la que consideró fundamental, y la segunda es el uso de la fuerza Pública para efecto de perseguir los delitos abatir los delitos.

Los abrazos explicó, son traducidos en apoyos de gobierno a la ciudadanía, a quienes no se les regala el dinero, detalló, sino que se les está apoyando para construir un Estado de Bienestar, como hay en otros países de Asia y Europa, programas sociales tendientes a abatir pobreza, abatir marginación y tratar de generar oficios o alternativas de vida, como apuesta el Presidente.

“Eso está sembrando la posibilidad de ir abatiendo ese interés que a veces les da a los jóvenes o que a veces se ven deslumbrados por ir al crimen organizado, esos son los abrazos a los que se refiere el Presidente, no es otra cosa”, reiteró.

El candidato recordó que visitó la sierra de Badiraguato, en una comunidad de 94 familias, de las cuales 38 participan en el programa federal Sembrado Vida, recibiendo 5 mil pesos mensuales para que puedan sembrar árboles frutales y maderables. Además de que hay adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad que también reciben apoyos.

En Sinaloa, dijo que va a diversificar las oportunidades, en caso de resultar ganador en la contienda electoral, que va a intensificar las oportunidades para la gente marginada, la gente de la sierra, de las colonias, para que tengan la oportunidad de vivir bien, para que el hambre no las lleve a delinquir, para ello subrayó que hay que prevenir.

Como una parte de la estrategia de prevención, expuso que hay que hacer obras como carreteras y caminos, iluminar las calles y vincularse con el Gobierno federal, para en conjunto apoyar a grupos vulnerables, darles empleo y disminuir la delincuencia.