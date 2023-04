Durante el periodo vacacional de Semana Santa los accidentes tienden a aumentar hasta un 30 por ciento, debido al incremento de movilidad de las personas que salen de paseo, informó el Coordinador de Protección Civil de Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros.

Ante ello el funcionario municipal solicitó a la ciudadanía atender una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos esta primavera, tanto en casa como de paseo.

“Cerrar las llaves de gas, bajar las pastillas de no ser necesarias, tener un buen mantenimiento al sistema de energía, revisar que no estén saturadas nuestras conexiones, no dejar veladoras prendidas y tampoco acumular líquidos flamables como thinner, alcohol, acetona”, recomendó.

“Entre más movilidad es más el riesgo y hemos notado año tras año que sí traemos un aumento del 30 por ciento que aumentan los accidentes tanto en hogar como en carretera”.

Destacó que existen zonas del municipio de Culiacán, tales como áreas de los ríos Tamazula, Humaya y Culiacán, que fueron ubicadas como sectores de riesgo, por lo que se colocaron avisos para evitar el ingreso a estas aguas.

“Que nos ayuden a respetar. Esto es para que hagan consciencia de que hay riesgo donde están puestos estos señalamientos, han pasado situaciones de salvamiento, ahogamiento, y hasta muertes han pasado en estos lugares”, mencionó.

“A través de un análisis de riesgo hemos decidido poner estos señalamientos. Estaremos yendo a recorridos, de repente la gente sigue yendo, se invitará a que no se acuda a bañarse en aquellos lugares. El tema es no meterse en estos cuerpos de agua”.