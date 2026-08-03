En septiembre se conocerá al coordinador o coordinadora estatal de Morena: Rodolfo Valenzuela

La definición de los seis perfiles que avanzarán en el proceso interno para encabezar la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa se realizará a mediados de este mes de agosto, mientras que será a inicios de septiembre cuando Morena dé a conocer a la persona que asumirá la responsabilidad de liderar este proyecto en la entidad.

Así lo confirmó el Diputado local con licencia Rodolfo Valenzuela Sánchez durante una reciente rueda de prensa, donde aseguró que tanto él como el resto de los aspirantes continuarán recorriendo el Estado y manteniendo el contacto con la ciudadanía mientras concluye el proceso de selección.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de formar parte de los seis finalistas, Valenzuela Sánchez afirmó que tiene confianza en resultar favorecido, al señalar que, de acuerdo con diversas encuestas, es el perfil masculino con mayor preferencia entre la ciudadanía.

“Estoy con la tranquilidad que sí esta vez, hay encuestas que me colocan como el perfil hombre mejor posicionado y eso yo creo que se va a reflejar en las encuestas de morena y pues es el objetivo de mantenernos y seguir trabajando”, expresó.

Asimismo, destacó que el proceso interno se desarrolla en condiciones de igualdad para todos los participantes, al considerar que cada aspirante cuenta con las mismas oportunidades para competir.

Añadió que se siente respaldado por la ciudadanía, lo que, dijo, fortalece sus expectativas de avanzar a la siguiente etapa.

“Se tomó ese dialogo que todos estábamos en la misma sintonía, piso parejo desde luego hay una oportunidad para hombres y mujeres”, señaló.

También señaló que, durante la contienda, distintas mediciones han colocado a Morena con una ventaja de 38 puntos sobre la oposición, panorama que calificó como favorable para el movimiento.

Indicó que mientras se dan a conocer los nombres de los seis perfiles que pasarán a la siguiente fase, continuará recorriendo el territorio sinaloense, encabezando asambleas informativas y encuentros con la ciudadanía para escuchar sus necesidades y fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación en el Estado.