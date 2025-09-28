En Sinaloa, 1,600 nuevas mamás no tienen edad para votar

En 2024 se registraron mil 606 nacimientos en Sinaloa en los que las mamás no superan la edad para votar, pues son niñas o adolescentes menores a los 18 años de edad.

Lo anterior, de acuerdo a registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su más reciente Estadística de Nacimientos registrados.

El informe señala que de los mil 606 nacimientos registrados en 2024, en los que las madres son menores de edad, 55 son niñas de entre 10 y 14 años de edad, 230 tienen 15 años, 462 tienen 16 años y 859 tiene 17 años de edad.

El reporte no registra el rango de edad de los padres, por lo que no se puede determinar cuántos padres adolescentes o niños hay en el estado con estos datos.

Con estas cifras, Sinaloa tiene una tasa de 7.7 por cada 100 mil habitantes de madres menores de edad. Con esta cifra, el estado se mantiene por debajo de la tasa de nacimientos con madres adolescentes y niñas en el País, que es de 10.1.

Cabe destacar que el informe señala que las cifras corresponden a registros anuales y no a nacimientos anuales, por lo que puede presentarse una variación de registros de nacimientos que ocurrieron en años anteriores pero no fueron documentados hasta 2024, así como nacimientos que ocurrieron ese año y no fueron ingresados.



NACIMIENTOS EN 2024

El informe señala que en Sinaloa se registraron 39 mil 027, de los cuales 27 mil 894 nacimientos sí ocurrieron en el 2024, y el resto es un rezago administrativo de años anteriores.

Con estos datos, en Sinaloa el 4 por ciento de los nacimientos registrados en 2024 corresponde a embarazos en niñas y adolescentes.



LA ATENCIÓN GUBERNAMENTAL

El pasado 26 de septiembre, en el marco del Día Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, la Secretaría de Salud Sinaloa realizó jornadas de promoción de la educación sexual, la salud reproductiva y la toma de decisiones responsables entre jóvenes.