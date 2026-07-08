En Sinaloa, 69 escuelas funcionarán como refugios temporales ante temporada de lluvias: SEPyC

La Secretaría de Educación Pública y Cultura informó que 69 planteles de educación básica en Sinaloa funcionarán como refugios temporales de primera respuesta durante la presente temporada de lluvias, en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Civil.

Las escuelas se ubican en diversos municipios del estado, con el objetivo de brindar espacios seguros para la población en caso de inundaciones, ciclones u otras contingencias derivadas de las precipitaciones.

Entre los municipios que cuentan con planteles habilitados se encuentran Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

En Ahome fueron designadas, entre otras, la Escuela Secundaria Técnica No. 2 y la Escuela Secundaria Técnica Ima, ambas en Los Mochis. En El Fuerte se contempla la Escuela Primaria Profesor José Rentería, mientras que en Choix figuran la Secundaria Francisco R. Serrano, la Primaria 20 de Noviembre y la escuela Salvador Alvarado.

En Guasave también fueron incluidos varios planteles, como la Escuela Primaria Club de Leones, la Primaria 18 de Marzo, la Primaria Mariano Escobedo, la Secundaria Técnica No. 28 y la Primaria General Vicente Guerrero.

La relación de refugios considera escuelas primarias, secundarias, telesecundarias y jardines de niños, para recibir temporalmente a personas que requieran resguardo durante una emergencia.