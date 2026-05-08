En Sinaloa avanzamos hacia una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres: Gobernadora Yeraldine

Culiacán, Sinaloa, a 8 de mayo de 2026.- Al hacer entrega del Distintivo Violeta por la Igualdad Laboral y No Discriminación 2025 a 32 empresas de varios municipios del estado, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde destacó que con esto se avanza en la construcción de una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, donde se erradique el acoso y se garanticen más oportunidades, no sólo en el ámbito laboral, sino también en la educación, la cultura, la ciencia y la vida pública.

En compañía de la secretaria de las Mujeres, Ana Chiquete Elizalde; y del subsecretario de Administración, Carlos César Castro García, la mandataria estatal entregó este galardón a las empresas que respondieron a la convocatoria lanzada por el Gobierno del Estado, distintivo que dijo, no es sólo una formalidad, sino que es el resultado del compromiso de empresas que impulsan políticas de igualdad, que promueven espacios laborales libres de violencia y que garantizan más oportunidades para mujeres y hombres.

“Al entregar el Distintivo Violeta a 32 empresas e instituciones, entre ellas Grupo Mobi, Grupo Kuroda, Citicinemas y el Tec de Monterrey Campus Sinaloa, damos un paso importante para fortalecer la igualdad y el respeto a las mujeres en los espacios laborales”, dijo.

La gobernadora Bonilla Valverde afirmó que en Sinaloa, cada vez son más las empresas y centros de trabajo que se suman a este esfuerzo, lo que demuestra que se avanza en la dirección correcta, construyendo espacios más justos, incluyentes y respetuosos para todas y todos.

“Iniciativas como esta, vencen viejas prácticas derivadas de una cultura patriarcal y machista, y reconocen el papel fundamental que tienen las mujeres en el desarrollo económico y social de Sinaloa”, agregó.

Advirtió que la ruta para construir una sociedad más justa, democrática e incluyente pasa necesariamente por el respeto a los derechos de todas las personas y, particularmente, por los derechos de las mujeres, que durante muchos años fueron limitados. “En este marco, quiero invitar a las empresas, a las trabajadoras y a las propias instituciones oficiales, a seguir avanzando juntos en este camino”, concluyó.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Ana Chiquete, explicó que el Distintivo Violeta por la Igualdad Laboral y No Discriminación Sinaloa nace con un propósito muy claro: reconocer a los centros de trabajo formalmente establecidos en nuestro estado que han decidido implementar buenas prácticas para promover la igualdad laboral, la no discriminación y la construcción de entornos más justos, más seguros y más equitativos para mujeres y hombres.

“Hoy, en Sinaloa, estamos enviando un mensaje muy claro: las empresas que apuestan por la igualdad también apuestan por el futuro”, dijo.

La secretaria Chiquete Elizalde recordó que México tiene hoy a su primera presidenta de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y Sinaloa vive también un momento de enorme relevancia institucional con una mujer al frente del Poder Ejecutivo del Estado, la Licenciada Yeraldine Bonilla Valverde.

“Pero este tiempo de mujeres no se agota en los cargos públicos, también debe sentirse en las empresas, en los sindicatos, en las universidades, en los comercios, en el campo, en la industria, en los espacios donde se toman decisiones todos los días”, precisó.

Por ello, añadió, el tiempo de las mujeres debe traducirse en mejores salarios, en ascensos justos, en licencias dignas, en espacios libres de acoso, en respeto a la maternidad, en corresponsabilidad de cuidados, en participación directiva y en una cultura laboral que deje de ver la igualdad como un pendiente y empiece a asumirla como una forma de vida institucional.

“Ese es el llamado que hoy hacemos desde aquí”, finalizó.

A nombre de las empresas distinguidas, dirigió un mensaje la licenciada Carolina Lizárraga Guzmán, representante de la empresa MOBI.

Empresas que recibieron el Distintivo Violeta:Algodoneros de Guasave

Alimenta Vegetales

Carza Salud de México

Receptora Filiorum

Grupo Cinemas del Pacífico (Citicinemas)

Corver Agroservicios

Díaz Salazar y Asociados S. C.Dues Textil

Exaly Foods

Fan Consultores

Fundación Laika Protectora de Animales A. C.

Proman GPO

Green World de México

Grupo CORPSA

Grupo H2O Publicidad

Grupo MOBI

Grupo Kuroda

La Celestina del Mar

La Cuarta

La Mera Carnicería

Maja Sports Wear

Molinos GEMSO Los Mochis

OCALLE S. A. de C. V.

Paretto Hospital de Empresas

Pescados Industrializados

Sistemas Multidireccionales SM8 de México

Sugar Foods

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sinaloa

Tirado Granos y Autoservicios

Transportes Aledarma S. A. de C. V.

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