$!En Sinaloa casi el 15 por ciento de la población que no padecía pobreza laboral se ubicó en esa condición durante el último año

Sinaloa se colocó entre las entidades con menor proporción de personas que cayeron en pobreza laboral entre 2025 y 2026, al registrar un porcentaje de 14.98 por ciento, de acuerdo con el más reciente Semáforo de Movilidad Social elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

El CEEY es una asociación civil que realiza investigación especializada para abonar a la construcción de políticas públicas y estrategias que orienten la acción de los sectores empresarial y social para impulsar la movilidad social en México. Su sede se ubica en la Ciudad de México.

De acuerdo al estudio, el estado se ubicó en la posición 17 de las 32 entidades del País en el ranking de porcentaje de incremento de población con la condición de pobreza laboral, dentro del nivel de riesgo más bajo identificado por el organismo, representado con color verde en el semáforo.

El indicador mide el porcentaje de personas que no se encontraban en condición de pobreza laboral y que un año después cayeron en ella, lo que refleja movilidad social descendente y vulnerabilidad económica.

Según la metodología del CEEY, la pobreza laboral se refiere a los hogares cuyos ingresos por trabajo no son suficientes para adquirir una canasta alimentaria.

Aunque Sinaloa quedó dentro del grupo con menor incidencia de este fenómeno, fue superado por entidades como Baja California Sur con 4.42 por ciento, Nuevo León con 8.43 por ciento, Aguascalientes con 9.35 por ciento, Tamaulipas con 9.52 por ciento, Querétaro con 10.08 por ciento e Hidalgo con 10.63, que registraron los niveles más bajos del País.