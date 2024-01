CULIACÁN._ Fue reformado el Código Penal de Sinaloa, y ahora será motivo de prisión la manipulación de imágenes, videos o audios de contenido sexual de una persona con uso de inteligencia artificial, lo cual será catalogado como violación de la intimidad sexual.

El decreto aprobado por el Congreso del Estado estipula que una inteligencia artificial son todos los programas, aplicaciones o tecnologías que analicen, modifiquen o alteren materiales de fotografía, video o audio.

Las conductas que pretendan “crear hechos falsos con apariencia real, con el propósito de exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y/o compartir a través de materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico, sin su consentimiento expreso, voluntario, genuino y deseado”, serán penadas.

Los castigos por este ilícito alcanzarán de tres a seis años de prisión, además de una multa equivalente a 500 o mil días.

Cinthia Valenzuela Langarica, Diputada sin partido quien presentó la iniciativa, celebró en tribuna la aprobación de su propuesta, ya que la regulación de la inteligencia artificial es una tarea actual.

“(IA) No podemos verla como enemiga, somos nosotros quienes controlamos la tecnología, y no viceversa. Por ello, no al freno, sino a la regulación y el rumbo que queremos darle depende totalmente de nosotros”, puntualizó la Diputada Cinthia Valenzuela.

“Esta propuesta no pretenda coartar al desarrollo tecnológico, más bien, establecer límites éticos que salvaguarden la privacidad y la dignidad de cada individuo... estamos proponiendo medidas concretas para regular el manejo de datos relacionados con la intimidad, garantizando la transparencia, el consentimiento y la seguridad de la información”, expuso.

Enfatizó que esta reforma representa un mensaje claro en Sinaloa de cara a afrontar un problema de actualidad como lo es el uso de las inteligencias artificiales.

El decreto fue aprobado por 34 votos a favor, sin abstenciones ni sufragios en contra del mismo.