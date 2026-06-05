En Sinaloa, donación altruista de sangre no alcanza ni el 8%: Salud

En Sinaloa, la donación altruista de sangre no alcanza ni el 8 por ciento del total de las aportaciones que se realizan en los bancos de sangre, informó el Secretario de Salud Cuitláhuac González Galindo.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, González Galindo destacó que la entidad enfrenta un importante reto para fortalecer la cultura de la donación voluntaria.

Explicó que actualmente la mayoría de las personas dona sangre únicamente cuando un familiar o conocido la necesita, mientras que los donadores altruistas representan una mínima parte del total.

“Incluso menos del 8 por ciento de los donadores son altruistas, por lo tanto, tenemos una brecha muy grande en el territorio de la donación”, afirmó.

Indicó que el objetivo es incrementar esa cifra mediante campañas de concientización y acercar los servicios de donación a universidades y otros espacios públicos para facilitar la participación ciudadana.

Destacó que recientemente entró en funcionamiento el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, una unidad que permitirá mejorar la captación y distribución de sangre y sus componentes en beneficio de pacientes de distintas instituciones de salud.

Precisó que el centro recibe en promedio a 50 personas diariamente y que cualquier ciudadano que desee realizar una donación altruista puede acudir de manera gratuita para ser valorado.

“Lo que queremos es que sean más donadores altruistas. Eso es lo que buscamos con todo esto”, apuntó.

Durante la ceremonia realizada en Culiacán por el Día también reconocieron a donadores voluntarios que de manera constante contribuyen a salvar vidas, así como a personas beneficiadas por las transfusiones sanguíneas.

La directora del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Ana Cristina Olivas Bejarano, recordó que una sola donación puede ayudar hasta a tres pacientes y subrayó que detrás de cada unidad de sangre existe una oportunidad de vida para personas que enfrentan cirugías, accidentes, tratamientos contra el cáncer o enfermedades hematológicas.

“Detrás de cada bolsa de sangre, no solo hay un procedimiento médico, hay una historia de esperanza, hay una madre que puede abrazar a su hijo, un paciente que supera una cirugía compleja o una persona que dan una gran batalla contra una enfermedad grave”, resaltó.

Asimismo, reiteró el llamado a la población a romper los mitos que aún existen en torno a la donación y sumarse a esta práctica solidaria para fortalecer las reservas de sangre en la entidad.

“Hoy no es solo una celebración, es también un llamado a la acción en el que invitamos a todas las personas sanas que aún no han dado el paso aunque se sumen a esta causa, lo hagan que rompamos el mito que rodea la donación y convirtamos esto en un hábito”, dijo.