Tiago Ventura Cárdenas, activista presidente del colectivo Sinaloa Incluyente, lamentó que esta representación no llega a los espacios legislativos para crear leyes por los intereses de la comunidad LGBT.

“Los avances han venido desde el impulso de la ciudadanía, de la sociedad civil. Podemos ver que las iniciativas se iniciaron como ciudadanas y cuando pasan al pleno todas las bancadas votan en contra, entonces no hay una bancada que esté en este tema”, dijo.

Señaló que en la entidad hay casos de discriminación por orientación o identidad sexual que no son castigados pues no existen leyes que así lo establezcan.

“Yo creo que todavía nos falta en inclusión, este 5 por ciento todavía sufre índices de discriminación bastante altos, tenemos una ley para prevenir la discriminación que está muy bonita redactada, pero no tiene carácter punitivo, ¿qué quiere decir? Que no castiga, no penaliza a nadie que cometa discriminación, entonces en ese sentido todavía nos falta hacer ajustes legislativos”, mencionó.