En Sinaloa este 2024 asesinaron a 49 mujeres

CULIACÁN._ Durante este 2024 fueron asesinadas 49 mujeres en Sinaloa.

De estos casos, con corte al 20 de diciembre, 25 asesinatos fueron clasificados como feminicidios y 23 como homicidios dolosos, además del caso de asesinato de una mujer en El Rosario el pasado 26 de diciembre que hasta el momento no se ha revelado por la autoridad si corresponde a homicidio o feminicidio.

De los 49 asesinatos de mujeres 24 se han registrado después del 9 de septiembre, fecha en la que detonó una crisis de seguridad en Sinaloa derivado de una pugna del crimen organizado. De estos casos 11 han sido clasificados como feminicidios.

La Secretaria de las Mujeres en Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, señaló que a las familias de las víctimas de feminicidio y homicidios se les han acercado programas de acompañamiento, y en el caso de los feminicidios se otorgan apoyos económicos a hijas e hijos de las víctimas.

“Nosotros hemos seguido trabajando con las familias, llevando los programas, por ejemplo el programa de apoyo a hijas e hijos de víctimas de feminicidio y seguimos trabajando en ello, nos hemos acercado a las familias y hemos acercado también desde los centros de justicia, desde Cepavif, es muy importante seguir trabajando de las mano con ellos para ofrecer los servicios de la Secretaría (estatal de las Mujeres), la orientación jurídica, la atención psicológica, es esencial que nosotros brindemos estos servicios, acompañar a la familia en estos procesos, y revisar también en coordinación con otras dependencias”, señaló la titular de la Secretaría de las Mujeres.

“La Comisión Estatal de Víctimas también trabajamos de manera coordinada para revisar qué es lo que ellos pueden aportar y si no es posible también aportamos nosotros”.

Chiquete Elizalde señaló que las familias han adoptado los programas gubernamentales en materia de acompañamiento a víctimas colaterales en casos de asesinatos de mujeres.

“Nos hemos encontrado con que lo aceptan, lo agradecen, en particular cuando hemos acercado el programa de apoyo a hijas e hijos ha sido también recibido por la familia. Recordemos que cada pérdida de una mujer deja un duelo muy fuerte en la familia y nosotros acompañamos con este programa que es muy humano y muy sensible, acompañamos el proceso de duelo ya que no es solo atención psicológica a niños, es también ofrecerlo a las personas cuidadoras”, explicó.