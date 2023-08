CULIACÁN._ En Sinaloa, cerca de 200 personas que se encontraban en el padrón de desaparición han sido localizadas en sus domicilios por personal de la Delegación de Programas para el Bienestar del estado, pues cobran becas federales.

Las personas que se encontraban en sus domicilios, e incluso son beneficiarias de becas y programas federales, estaban contempladas como desaparecidas por la Fiscalía General de Sinaloa y por ende se realizaba labores para su localización.

“Es un tema de buscar personas que han andado indicios de vida, es decir, que se encuentran en su domicilios, ¿por qué han dado este tipo de indicios de vida? Es haciendo no propiamente un cruce, sino las bases de datos de distintos programas o acciones gubernamentales nos indican que se encuentran en casa”, mencionó Omar López Campos, titular de la Delegación del Bienestar en Sinaloa.

“Por ejemplo, se vacunaron, reciben la pensión de adulto mayor, reciben alguna de las becas, algunos de los programas sociales, han salido y entrado del País, etcétera”.

López Campos detalló que la localización de estas personas se realiza con base en los padrones de programas federales y el padrón de personas desaparecidas, por lo que no puede definirse como una búsqueda, sino una actualización de los listados.

De acuerdo al funcionario, algunas de estas personas no se sabían clasificadas como desaparecidas.

“Entonces a ese a ese padrón, nosotros lo visitamos. Lo atendemos visitándolos en sus domicilios, es decir, no andamos buscando propiamente desaparecidos. Son dos cosas distintas, no andamos rastreando, no estamos buscando personas con apoyo técnico de alguna corporación, los visitamos en casa porque tenemos sus domicilios, sabemos dónde viven y nos hemos encontrado con que en efecto ahí están muchos de ellos, incluso pues desconocían que se encontraban en el padrón de de desaparecidos”, informó.

Una vez que se localiza a una persona en calidad de desaparecida, la Delegación de Programas Federales informa a la Fiscalía estatal para que la corporación cese la búsqueda de la persona en cuestión.

“Nosotros le informamos a la Fiscalía y le damos un reporte diario de los avances que tenemos, a muchas visitas nos acompañan, porque es un equipo multidisciplinario para que procedan con la baja, y es todo es una labor humanitaria más bien”, definió el titular de la Delegación.

Esta actualización del padrón es una estrategia a nivel nacional y se aplica en todos los estados del País.

López Campos se limitó a responder cuestionamientos sobre el mecanismo de actualización de datos de los programas federales, estableciendo que existe confidencialidad en la estrategia.

“Tenemos ya alguna temporada, no te puedo decir por el tema de la confidencialidad, tampoco cuando vamos a terminar porque estamos permanentemente esperando actualización en el padrón”, dijo.



Sabuesos Guerreras acusa simulación

María Isabel Cruz Bernal, lideresa del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Sabuesos Guerreras, radicado en Culiacán, opinó que la estrategia es simulación para bajar los números de desaparición frente al periodo de elecciones en 2024, cuando se votará por la Presidencia de México.

“Ellos dicen que trabajan y han localizado a muchos, pero nosotros no vemos que eso sea verdad. No vemos que las cifras bajen o no vemos que a alguna familia le hablen y le digan ‘aquí está su familiar’. No lo hemos visto, no hemos visto los resultados que ellos tanto presumen”, criticó.

“Para nosotros es una simulación más, sabemos que vienen los tiempos electoreros y tienen que bajar la cifra”.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con corte a agosto, en Sinaloa hay 5 mil 584 personas desaparecidas.